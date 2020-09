iOS 14, cambiare il browser predefinito

Giacomo Martiradonna,

Con iOS 14 arriva finalmente la possibilità di scegliere il browser preferito su iPhone e iPad; niente più barbatrucchi e scomodi escamotages. Finalmente sarà possibile impostare il browser predefinito in modi urbani anche su iOS, e vi spieghiamo come si fa.

Avere un browser alternativo a Safari per tutta la propria navigazione su iOS non sarà più proibito; con la prossima versione di iOS infatti gli utenti potranno scegliere l’app che preferiscono, a patto però che quest’ultima supporti tale funzionalità.

Google, sorprendentemente lenta a implementare le feature che non le piacciono, stavolta ha bruciato ogni record. L’ultima versione di Chrome per iOS già supporta infatti la feature, e attivarla è semplicissimo. Basta seguire questi passaggi:

Scaricate l’ ultima versione di Chrome da App Store [Link diretto]

da App Store [Link diretto] Aprite Impostazioni

Scorrete l’elenco fino a trovare la voce Chrome

Toccate App Browser Predefinita

Selezionate Chrome

Per ripristinare le condizioni iniziali, ripetete l’operazione selezionando Safari; è evidente che, in futuro, altri browser -inclusi Firefox, Opera e altri- introdurranno questa funzionalità. Per poterla sfruttare, tuttavia, avrete bisogno di installare prima la versione definitiva di iOS 14, il cui debutto è previsto nelle prossime settiamane; all’Evento Apple di domani, ribattezzato Time Flies, invece, non sono previsti né iOS 14 né i nuovi iPhone.

