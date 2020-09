Time Flies, prodotti attesi all’Evento Apple del 15 settembre

Giacomo Martiradonna,

Il 15 settembre si terrà il primo Evento Apple della storia in epoca Covid-19, e per forza di cose sarà diverso da tutti gli altri. Si intitola Time Flies, il Tempo Vola, e costituirà la vetrina per presentare diversi prodotti, ma nessun nuovo iPhone. Ecco le anticipazioni che aspettavate.

Apple Watch Series 6

Non c’è assolutamente dubbio sul fatto che domani verranno presentate le nuove generazioni di Apple Watch. Il Series 6 dovrebbe mantenere un design simile al predecessore, con nessuna modifica di rilievo a scocca e display.

Tuttavia dovrebbe garantire un salto prestazionale discreto, più batteria, migliore resistenza ad acqua e polvere, velocità superiori in WiFi e LTE. Forse ci sarà pure un sistema di monitoraggio dell’ossigenazione del sangue, che in epoca Covid-19 torna sicuramente utile. Una saturazione al di sotto del 95%, infatti, indica problemi gravi.

Si vocifera infine che sarà presente un sistema di controllo dei livelli di stress, e esercizi per calmarsi e prevenire gli attacchi di panico. Pare inoltre che il Series 3, che ora rappresenta l’entry level, verrà sostituito con un Apple Watch Low Cost che consiste in un Series 4 modificato, privo di ECG e display sempre acceso.

iPad Air

È da settimane che parliamo dell’iPad Air di quarta generazione e finalmente ogni dubbio sta per essere dissipato. Attendiamo un dispositivo dal design più squadrato ispirato all’attuale iPad Pro dotato di Smart Connector sul retro, 4 speaker stereo e connessione USB-C al posto di Lightning. La feature più particolare, tuttavia, è l’assenza di Touch ID nel pulsante Home (che sparisce dalla cornice): il sensore di impronte verrà infatti integrato nel pulsante di accensione.

Trovate tutte le caratteristiche, le dimensioni e perfino i prezzi italiani in questo nostro post di approfondimento.

Apple One

Sappiamo che Apple ha intenzione di lanciare un nuovo abbonamentone unico a tutti i suoi servizi, e ad un prezzo più conveniente della loro somma. Si chiamerà Apple One, e il dominio è stato pure già registrato.

Includerà Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud Apple News+ e -pare- un abbonamento di fitness virtuale. Potete saperne di più leggendo il nostro approfondimento su Apple One.

Niente iPhone?

Benché le certezze siano poche, in linea puramente teorica all’evento di domani sono attesi solo tablet e orologi; e onestamente -checché ne dicano i rumors- noi propendiamo per questa tesi e per due motivi fondamentali.

Primo. I nuovi iPhone semplicemente non sono ancora pronti. I problemi causati dalla pandemia in catena di montaggio hanno rallentato molto i processi di ricerca e sviluppo, e sebbene Apple sia stata molto brava ad assorbire il colpo e a mostrare resilienza, stavolta è praticamente certo che iPhone 12 arriverà con qualche settimana di ritardo rispetto alle tempistiche degli anni scorsi. Lo ha confermato Apple stessa.

Inoltre, non ci vuole la sfera di cristallo per capire che un evento ribattezzato “Il tempo vola” focalizzerà i propri contenuti su un orologio.

Altre Possibilità

Questi sono i prodotti principali, ma è ovvio che potrebbero arrivare anche altre cosette che attendiamo da tempo immemorabile. Per esempio, non ci spiacerebbe vedere finalmente AirTag, i portachiavi smart trova-tutto di Cupertino.

Ma forse potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciare HomePod con una versione low cost, o il mitologico AirPower, il tappetino di ricarica wireless con la mela. E già che ci siamo, un nuovo paio di cuffie chiamato AirPods Studio.

In ogni caso, per scoprirlo non dovrete far altro che tornare su queste pagine. Noi di Melablog ci saremo col consueto Live Blog. Appuntamento alle 19 ora italiana. Non mancate!