iPad Air 4: feature, periodo di lancio e prezzo italiano

Giacomo Martiradonna,

Stando alle voci di corridoio che circolano in Cina al momento, sembra che Apple stia mettendo a punto un iPad Air di quarta generazione con processore A14, lo stesso in uso sui primi Mac mini ARM. Ma prima sarà la volta di un nuovo iPad Pro.

Se la traduzione di Google dal cinese non mente, l’iPad Air avrà un design più squadrato ispirato all’attuale iPad Pro; includerà inoltre uno Smart Connector sul retro per collegare accessori come la Magic Keyboard, 4 speaker stereo e abbandonerà definitivamente il connettore Lightning Connector per passare a USB-C.

Il Display Liquid Retina avrà una dimensione di 11″, e il dispositivo verrà commercializzato in tre tagli di archiviazione: 128GB, 256GB e 512GB. Qualcuno, e parliamo dell’affidabile analista Ming Chi-Kuo, parlava invece di uno schermo da 10.8″ ma poco cambia: resta il fatto che il nuovo Air avrà una superficie utile più ampia a fronte di una cornice più sottile.

E qui finiscono le buone notizie. La cattiva infatti è che, per tirar fuori un dispositivo così avanzato, Apple dovrà dare una ritoccatina ai prezzi; e non sarà un intervento che passa inosservato. Si vocifera infatti che l’entry level costerà 649$, cioè 150$ in più rispetto all’attuale iPad Air. Ciò significa che in Italia costerebbe qualcosa come 739€ IVA inclusa.

Il lancio è previsto per marzo 2021, dunque hai voglia a mettere da parte i dindi. Prima di allora, tuttavia, Cupertino sfornerà un altro tablet: parliamo del nuovo iPad Pro che dovrebbe arrivare il mese prossimo, a ridosso dell’evento dedicato ad iPhone 12 di ottobre. Di questi tablet sappiamo poco: gli unici rumors parlano infatti della possibilità di un display micro-LED, ma per il resto nulla è dato sapere.