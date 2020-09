iOS 14, disponibile la Golden Master

Giacomo Martiradonna,

Tim Cook l’aveva annunciato ieri all’Evento Time Flies, ed è stato di parola. In queste ore, Apple ha reso disponibile la Golden Master di iOS 14 cioè la build candidata al rilascio finale per gli utenti.

A distanza di una settimana dall’ottava Beta, si può dire che iOS 14 sia praticamente pronto. Le ultime build erano già sufficientemente stabili, e dopo 2 mesi di test tra sviluppatori e utenti, siamo finalmente giunti al momento che tutti aspettavano.

Tra le tante novità, iOS 14 introduce una nuova Schermata Home coi Widget anche su iPhone, la Libreria App che mostra tutte le applicazioni installate in ordine alfabetico (il che significa che si può nascondere le app o le cartelle di app che non servono in Home), e soprattutto chiamate e Siri non occupano più tutto il display.

Con App Clips, sarà possibile sfruttare alcune delle feature delle app (tipo prenotare un ristorante o pagare comprare un caffè) senza installarle, attraverso l’uso di codici QR, NFC, codici Apple e così via.

L’app Messaggi include finalmente menzioni nelle chat di gruppo, possibilità di mettere in evidenza le conversazioni più importanti, e offre nuove opzioni Memoji.

Arrivano inoltre le piste ciclabili nelle Mappe, Apple Car Key per aprire l’auto col telefonino, la traduzione automatica integrata e tantissime altre cosette. Per approfondire, vi rimandiamo ai seguenti post:

Al momento, ‌iOS 14‌ e ‌iPadOS 14 GM sono disponibili esclusivamente per gli sviluppatori, ma presto dovrebbe arrivare anche la build per i comuni mortali; in generale, al netto di sorprese last-second, la Golden Master è la versione che poi viene rilasciata definitivamente. La build finale verrà rilasciata entro stasera 16 settembre.