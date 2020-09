Evento Apple 15 settembre: tutti i modi per seguire la diretta

Giacomo Martiradonna,

Oggi è il gran giorno. Alle 19.00 ora italiana, Apple darà inizio all’Evento Time Flies in cui presenterà dovrebbe presentare Apple Watch Series 6, i nuovi iPad Air, l’abbonamentone unico Apple One e il portachiavi smart AirTag. E forse anche un accenno di Apple TV e di MacBook con processore ARM. Ecco come potete seguire la diretta.

In epoca Covid-19, niente assembramenti né eventi dal vivo; tutto avverrà online, senza la presenza del pubblico in sala. Per seguire l’evento, avete davanti a voi diverse strade.

Su Melablog: Come sempre, noi di Melablog ci saremo con il consueto Live Blogging. Sarà un modo interessante per leggere a caldo i nostri e i vostri commenti, dirci cosa ci ha colpito di più e cosa invece deluso. Troverete il Live in cima alla Home Page.

Disponibile solo per dispositivi Apple su questa pagina. Diretta Youtube: È il Live Stream che vedete qui sotto, e che è visibile anche su dispositivi Android, FireTV, Windows, iPhone, iPad e Mac o su Smart TV. È probabilmente l’opzione più comoda, ma ovviamente è tutto in inglese.

Per impostare un promemoria su iPhone, iPad e Mac, basta fare clic qui per scaricare il file ICS dell’evento; una volta che è stato scaricato, fateci doppio clic sopra e verrà aggiunto al calendario.