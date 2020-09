iOS 14, modificare l’app di Mail predefinita

Giacomo Martiradonna,

Con iOS 14 è possibile finalmente impostare un browser o un’app di gestione della corrispondenza digitale diverse da Safari e Mail. Ecco come si fa.

Una delle novità più attese dell’ultimo aggiornamento per iPhone e iPad consiste nella possibilità di utilizzare applicazioni alternative per gestire mail e navigazione. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato come modificare il browser; ora invece vi facciamo vedere come impostare un’app di terze parti -mettiamo Microsoft Outlook- come applicazione predefinita per la mail.

Una volta completata questa semplice operazione, ogni volta che farete clic sulla composizione di un nuovo messaggio mail, verrà aperto di default Outlook (o l’app che preferite) al posto dell’omologa Apple.

Per cambiare l’applicazione predefinita di gestione delle mail in iOS 14, fate così:

Scaricate un’app alternativa, come ad esempio Microsoft Outlook

Aprite Impostazioni

Scorrete l’elenco fino a individuare Outlook

Selezionate App Mail Predefinita e scegliete Outlook

Per ora, questa è l’unica app di terze parti a supportare la feature, ma è evidente che nei prossimi giorni ne spunteranno altre come funghi. La procedura è grossomodo la stessa.

