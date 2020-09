iPhone 12, il concept più bello di tutti

Giacomo Martiradonna,

Creato da TECH 2 SEE in collaborazione con ConceptsiPhone, il concept di iPhone 12 che vedete qui su racchiude tutte le feature attese nella nuova generazione di telefoni Apple attesi dopo l’estate, e anche qualcuna in più.

C’è il design più piatto ispirato al fu iPhone 4 e ad iPad Pro, caratterizzato da una cornice più sottile e bordi squadrati; c’è pure la fotocamera 4 lenti che tuttavia molte fonti indicano essere uno scanner 3D Lidar. Ma attenzione: è importante sottolineare che questa costosa feature high-tech sarà appannaggio esclusivo dei modelli di punta, vale a dire iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Dalle immagini si intravede pure un Notch più piccolo, che è la porzione sottratta al display in cui Apple infila i sensori e il Face ID; ma si tratta di una pura illazione. Anzi, in base ai rumors più recenti e a nostro giudizio, è altamente probabile che il Notch resti identico; la buona notizia è che, sugli ampi display del Pro Max, si noterà meno.

Infine, viene menzionato display Super Retina a 120 Hz, ma anche questa caratteristica appare un filo azzardata; è vero che è stata menzionata nei rumors, ma in tutti i casi si trattava sempre di voci poco affidabili nel settore. Nessun dubbio invece, sull’uso del processore A14 di Apple, lo stesso potente chip su cui si basano i primi Mac ARM.

Se tutto va come previsto, iPhone 12 debutterà a ottobre 2020, e non a settembre come al solito. Lo ha confermato Apple stessa con una recente -e insolita- confidenza. Poi, e prendetelo con le pinze, a febbraio 2021 dovrebbe arrivare una versione low-cost senza 5G.