iOS 14, le novità della Beta 5

A due settimane dalla quarta Beta di iOS 14, Apple ha reso disponibile una nuova build per gli sviluppatori. Ci sono importanti cambiamenti per Widget, Notifica Esposizione al Covid-19, HomeKit e molto altro. Ecco le novità principali di iOS 14 Beta 5.

Widget: Sono stati corretti vari bug-fix e problemi relativi ai Widget nella Home. Ad esempio, il Widget di Apple News ora è più alto, così da lasciar spazio a un numero maggiore di notizie e informazioni.

Widget Privacy: Quando un Widget ha necessità di accedere al GPS per fornire informazioni utili, l'utente viene avvisato. In precedenza, bastava l'approvazione per l'app principale.

Sveglia Scorrevole: Per impostare una sveglia, in precedenza bisogna toccare l'orario e immettere le cifre da tastiera; ora invece si può scorrere le cifre come fosse una ghiera.

Notifiche Esposizioni: Quando si tenta di abilitare Notifiche Esposizioni Covid-19, iPhone mostra un pannello per scegliere paese, regione o Stato, e informa l'utente dell'app eventualmente in uso dal governo per la sua area.

Album Nascosti: All'interno dell'app Foto ora c'è un'opzione che permette di mostrare o nascondere determinati Album; le foto contenute al loro interno restano tuttavia visibili nella Libreria ma in compenso l'accesso può essere bloccato con Face ID/Touch ID.

HomeKit: I dispositivi preferiti di HomeKit nel Centro di Controllo ora hanno un'icona più piccola e vengono organizzati in modo più intelligente.

Audio Spaziale: All'interno della Beta 5 Apple inizia a prepararsi per il supporto all'Audio Spaziale di AirPods Pro, una feature che consentirà di esperire una sorta di Dolby Atmos virtuale grazie all'uso dei sensori integrati negli auricolari wireless.

Tastiera Numerica: Finalmente i numeri vengono apposti in posizione fissa sulla sommità della tastiera, come in Android, così da non dover fare avanti e indietro tra Numeri e Lettere.

Questa versione è specifica per sviluppatori, ma una equivalente per gli utenti comuni dovrebbe arrivare entro poche ore o giorni. Qui spieghiamo come installare ora iOS 14 Beta.