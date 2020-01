AirPods con custodia di ricarica wireless in offerta a 179,99 euro!

Di Daniele Particelli mercoledì 22 gennaio 2020

Gli AirPods di Apple con custodia di ricarica wireless sono in offerta su Amazon a 179,99 euro con spedizione inclusa.

Amazon ha lanciato un'altra serie di appetitose offerte e per le prossime ore propone in sconto gli ambiti AirPods di Apple nella versione con custodia di ricarica wireless, generalmente in vendita a 229 euro.

Con quasi 50 euro di sconto, Amazon ce li propone oggi a ben 179,99 euro. Si tratta dell'ultima versione distribuita da Apple, la stessa in vendita in Apple Store, coi due articolari wireless dotati di chip Apple H1 e fino a 5 ore di ascolto con una sola carica.

A fare la differenza rispetto al modello più economico sta nella custodia di ricarica, che in questa versione non è dotata soltanto di connettore wireless per la ricarica tramite cavetto, ma offre la ricarica wireless. Vi basterà posizionare la custodia su un caricabatterie certificato Qi per far partire la ricarica, proprio come accade con gli ultimi modelli di iPhone.

Apple assicura che sono sufficienti 15 minuti di ricarica nella custodia per garantire fino a 3 ore di ascolto o 2 ore in conversazione. L'offerta sulle AirPods con custodia di ricarica wireless è da considerarsi a tempo: se state valutando l'acquisto vi suggeriamo di affettarvi!