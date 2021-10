Apple Magic Keyboard al minimo storico su Amazon

Apple produce diverse tastiere per i propri computer. Ecco quali opzioni avete disponibili e come districarvi nella scelta.

Attualmente, Apple produce solo tastiere senza fili da abbinare alle proprie macchine. Si parla sempre di Magic Keyboard in tutti i casi, ma ci sono delle differenze. Ecco come orientarvi nella scelta della tastiera Apple giusta per voi e come acquistarla risparmiando oltre il 25% del prezzo di listino ufficiale.

Magic Keyboard Super Offerta

Il tempo dei fili è passato, e oramai quando si acquista un nuovo Mac fisso (ad esclusione del mini), la tastiera inclusa è sempre wireless Si tratta di ottimi prodotti con batteria integrata e porta Lightning che però -se chiedete a noi- vengono venduti un po’ a peso d’oro. Per fortuna, su Amazon si riesce sempre a risparmiare parecchio rispetto ai negozi con la mela.

Tutte le Tastiere Apple 2021

Ecco quindi le opzioni che avete:

A voi la scelta. Tra le varianti Argento e Grigio Siderale non c’è alcuna differenza, se non il colore; e anche la versione priva di tastierino numerico è assolutamente identica alle altre, fatta esclusione appunto per la presenza (e l’ingombro) del tastierino numerico che serve solo ad una fetta molto ristretta di utenti.

