Ripristino & Configurazione iPhone: spazio infinito gratis su iCloud

Con iOS 15 è possibile ottenere temporaneamente spazio illimitato e gratuito su iCloud per ripristinare o trasferire dati su un nuovo iPhone.

Con iOS 15, arrivano tante novità, tipo l’isolamento voce durante le videochiamate, il riconoscimento del testo all’interno delle foto e inedite feature di concentrazione. Ma ce n’è una che nessuno si aspettava e che tornerà infinitamente comoda; riguarda iCloud+, e permette di ottenere temporaneamente spazio illimitato gratuito su iCloud per ripristinare iPhone o trasferire i contenuti dal vecchio al nuovo telefono. Ecco come funziona.

Presentato al WWDC 2021, iCloud+ è il nuovo abbonamento premium di Apple che combina archiviazione online, Nascondi Mail e Private Relay in un unico pacchetto che fornisce anche spazio online. Non si acquista a parte, però: il passaggio al nuovo prodotto è automatico e gratuito per tutti gli utenti.

Spazio Illimitato su iCloud

All’interno di questa novità, però, ne è stata incastonata un’altra. Normalmente, gli utenti hanno diritto a soli 5GB di spazio su iCloud, a meno che non scelgano di sottoscrivere un abbonamento a pagamento; con iOS 15, tuttavia, gli utenti avranno a disposizione spazio temporaneo su iCloud per aiutarli a trasferire i dati verso nuovi dispositivi, o per ripristinare momentaneamente il proprio dispositivo. Lo storage infinito e gratuito sarà disponibile per circa 3 settimane. Spiega Apple:

Ora quando acquisti un nuovo dispositivo, puoi usare il Backup iCloud per migrare i dati verso il nuovo dispositivo, anche se sei a corto di spazio. iCloud ti fornirà tutto lo spazio d’archiviazione che ti serve per completare un backup temporaneo, gratis, fino a 3 settimane. Ciò ti permetterà di avere tutte le app, i dati e le impostazioni sul tuo dispositivo automaticamente.

Attivare lo Spazio Gratuito

L’esatto funzionamento della procedura non è ancora stato reso noto, ma si sa già che l’opzione sarà resa disponibile in Impostazioni → Generali → Trasferisci e Ripristina che sostituisce il vecchio “Ripristina.” Lì troverete tre impostazioni:

Prepara il nuovo iPhone: Assicurati che sia tutto pronto per trasferire i dati verso il nuovo iPhone, anche se non hai attualmente spazio a sufficienza per un backup su iCloud. Inizia .

Assicurati che sia tutto pronto per trasferire i dati verso il nuovo iPhone, anche se non hai attualmente spazio a sufficienza per un backup su iCloud. . Ripristina: Ora contiene le impostazioni per ripristinare le impostazioni di rete, i dizionari, il layout della schermata Home, e la posizione e privacy.

Ora contiene le impostazioni per ripristinare le impostazioni di rete, i dizionari, il layout della schermata Home, e la posizione e privacy. Inizializza contenuto e impostazioni: Cancella tutto, perdendo i dati.

La novità sarà disponibile per tutti gli utenti col rilascio della versione definitiva di iOS 15 in autunno.

