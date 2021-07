Testo Live iOS 15, copiare il testo contenuto nelle foto

La funzione Testo Live di iOS 15 sfrutta l’intelligenza artificiale di iPhone e iPad per riconoscere il testo nelle foto e permettere all’utente di effettuare un’azione; cose come: cercare e trovare “l’immagine di una ricetta di famiglia scritta a mano, oppure identificare il numero di telefono sull’insegna di un negozio e permettere di chiamarlo direttamente.

“Grazie alla potenza del Neural Engine di Apple, l’app Fotocamera può anche riconoscere e copiare velocemente il testo sul momento, per esempio la password del Wi-Fi esposta in un bar. Con Visual Look Up gli utenti possono avere informazioni su opere d’arte famose, siti iconici, piante e fiori che si trovano in natura e razze di animali domestici, e possono persino trovare libri.”