Bloccare la profilazione via mail su Mac e iPhone

Ogni volta che ricevete posta elettronica su Mac o iPhone, la vostra privacy è a rischio. Ecco come bloccare il tracciamento Mail.

Come fa il capo -o una società di marketing- a sapere che avete ricevuto una mail? Su Windows infatti esistono le ricevute di lettura, ma su Mac e iPhone? Ecco come fanno a tracciare le vostre mail, a sapere se le avete ricevute, e soprattutto come bloccare immediatamente questa violazione della privacy.

Il trucco è semplice: basta infilare nella mail il collegamento ad una immagine esterna, anche minuscola o invisibile; in effetti basta un singolo pixel. Ma quando il client la scarica, il server remoto sa che l’avete richiesta, e dunque sa che il messaggio è andato in porto e quando. Addirittura, grazie a metodi di profilazione molto aggressiva, alcune piattaforme di marketing sanno pure dove vi trovavate al momento del fatidico clic.

Bloccare il Tracking Mail

Se ne evince che, per impedire il tracciamento delle mail, è sufficiente impedire all’app di scaricare immagini esterne. Cosa che può essere fatta sia su Mac che su iPhone e iPad, in questo modo.

Blocco Immagini Esterne su Mac: Aprite le Preferenze di Mail e, nella sezione Vista, disattivate la spunta alla voce “Carica contenuto remoto dei messaggi”

Aprite le Preferenze di Mail e, nella sezione Vista, disattivate la spunta alla voce “Carica contenuto remoto dei messaggi” Blocco Immagini Esterne su iOS: Aprite Impostazioni → Mail e disattivate la voce “Carica immagini remote”

Da questo momento in poi, eventuali pixel di tracking non verranno più caricati automaticamente; per bypassare il blocco e scaricare comunque le immagini, basterà fare clic su “Carica contenuto remoto” sul messaggio di avviso che compare in cima alla mail.