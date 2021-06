iOS 15: ecco il Drag&Drop tra app diverse

Con iOS 15 sarà finalmente possibile effettuare il Drag&Drop di testo e immagini tra app diverse. E funziona benissimo.

Tra le tante novità di iOS 15, ne è emersa una che gli utenti aspettavano da tempo: parliamo del Drag&Drop di testo e immagini tra app diverse. E indovinate un po’? Funziona incredibilmente bene.

iOS 15 Drag&Drop

Using cross-app drag and drop on iPhone in iOS 15. Finally 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq — Federico Viticci (@viticci) June 7, 2021

Su iPad esiste sin dal 2017, e da allora abbiamo atteso per anni che la medesima feature arrivasse pure su iPhone. E a quanto pare, il momento è giunto. “Con il supporto al Drag & Drop tra le app” spiega Apple, “potete prendere immagini, documenti e file da un’app e trascinarli in un’altra.” Si fa così:

Premete e tenete premuto a lungo un file, un’immagine (o un gruppo di immagini), del testo o un file. Senza mai staccare il dito dallo schermo, usate l’altra mano per uscire dall’app e aprirne un’altra. Dopodiché, lasciate andare l’immagine, il testo o il file che tenevate bloccato con l’altro dito.

La pressione lunga sul contenuto lo farà aderire al dito fintanto che non lo staccate dallo schermo; piccole ma efficaci animazioni, invece, vi guideranno in modo intuitivo nell’operazione, facendovi capire dove finirebbe nello specifico un contenuto se lo rilasciaste. Mentre trascinate, infatti, viene visualizzata l’icona “+” che indica dove poter rilasciare l’elemento. Se trascinate verso la fine o l’inizio di un documento lungo, il documento scorre automaticamente.

👉🏼 Suggerimento: Se volete trascinare l’elemento in una nuova nota o in un’e-mail, prima aprite la nuova nota o l’e-mail, così da trascinarvi l’elemento direttamente.

Esempi e Limitazioni

Il Drag&Drop di iOS 15 dovrebbe funzionare un po’ ovunque. Dunque potete prendere un’immagine da File e portarla in Foto, oppure trascinare del testo da una pagina Web e incollarlo in una nota. Mentre scrivete una mail, potete aprire Foto, tirare fuori un’immagine, e trascinarla in due secondi nel corpo del messaggio, e così via.

In generale, affinché tutto funzioni, è necessario che l’app di destinazione del Drag & Drop supporti il tipo di contenuto che viene spostato. E intendiamoci: questa feature non sostituisce il vecchio Copia Incolla ma semplicemente aggiunge una possibilità in più per gestire file e documenti su iPhone.