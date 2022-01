Novità Apple 2022: “La più ampia gamma di nuovi prodotti della storia”

Il 2022 ci regalerà il più incredibile assortimento di prodotti Apple della storia, secondo fonti attendibili. Ecco tutte le novità.

Quest’anno ci regalerà la “più ampia gamma di nuovi prodotti della storia di Apple”, parola di Mark Gurman che di queste cose se ne intende. Si comincia in primavera con iPhone SE di 3ª generazione con 5G, i nuovi iPad Air e gli attesissimi iMac 27-30″ con processore M1 Pro e M1 Max; per poi proseguire dopo l’estate con altri iPhone, Apple Watch, AirPods e molto altro. Ecco i piani di Apple per il 2022.

Nella sua ultima newsletter “Power On”, il guru dei rumors Apple Mark Gurman ha spiegato che Cupertino sta mettendo a punto il suo catalogo di prodotto più interessante di sempre. Dopo i lanci delle prossime settimane, infatti, arriveranno molte altre cosette interessanti, ovvero:

Oltre a questo, ovviamente, qualcosa potrebbe muoversi sul fronte Apple Glasses, i visori a realtà aumentata di Apple.

Quando Arrivano?

Tutte queste novità dovrebbero arrivare entro l’autunno. In primavera iPhone SE di 3ª generazione, iPad Air e gli attesissimi iMac 27-30″; verso settembre iPhone 14 e AirPods; tutto il resto prima di Natale.