iPhone SE 5G, iPad Air, Mac e tutto il resto: Novità Apple a primavera 2022

iPhone SE 5G, iPad Air, iMac 30″ e tutto il resto. Ecco la scaletta completa delle novità Apple attese a primavera 2022.

Con la bella stagione, arriveranno tantissimi nuovi prodotti, tra cui iPhone SE di 3ª generazione col 5G, i nuovi iPad Air e gli attesissimi iMac 27-30″ con processore M1 Pro e M1 Max. E per lanciarli, Apple terrà un evento speciale tra marzo e aprile di quest’anno. Ecco i piani di Apple per la primavera 2022.

iPhone SE 3

Sulla nuova generazione di iPhone SE, non abbiamo praticamente dubbi. Sappiamo già che avrà un design molto simile simile a quello dell’attuale generazione, e caratterizzato da un display LCD da 4,7 pollici e dal Touch ID integrato nel pulsante Home.

L’unica vera novità degna di nota sarà il supporto alla connettività 5G e l’inclusione del chip A15. Inoltre, si vocifera di un iPhone SE Plus che tuttavia per ora resta ammantato di mistero. In ogni caso, se ne saprà di più tra marzo e giugno, periodo in cui avverrà il lancio e la distribuzione nei negozi.

iPad Air

L’iPad Air di 5ª generazione adotterà un design molto simile ad iPad mini 6, e includerà il chip A15 Bionic, una fotocamera frontale da 12-megapixel Grandangolare con supporto a Center Stage, Flash Quad-LED True Tone e infine supporto 5G nei modelli WiFi+Cellular.

Fonti affidabili ritengono che verrà lanciato assieme ad iPhone SE 3.

iMac 30″

Dopo il debutto dell’iMac 24″ nel 2021, ora tocca ai modelli più grandi abbracciare la tecnologia ARM. Nei prossimi mesi, Apple dovrebbe lanciare un iMac 27″ o 30″ dotato di processori di fascia alta M1 Pro e M1 Max; per questa ragione, verrà ribattezzato semplicemente iMac Pro.

Il nuovo iMac Pro del 2022 avrà un bellissimo display mini-LED da 27″ con refresh rate ProMotion fino a 120Hz. Erediterà le forme e il form factor del Pro Display XDR e sarà caratterizzato da un design sottile con cornice nera, ma rispetto all’iMac 24″ avrà un aspetto e un set di colori più serio e dall’aria professionale.

Evento Speciale Apple 2022

Se tutto va come previsto, la presentazione dei nuovi prodotti avverrà in un Evento Speciale Apple che si terrà tra marzo e aprile, e che potrebbe costituire l’occasione per lanciare anche “altro hardware”, di cui tuttavia non conosciamo i dettagli. Ovviamente l’evento sarà pre-registrato e online, data la delicata situazione sanitaria mondiale.