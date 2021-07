Cambiare data e ora di una foto su iPhone

Con iOS 15 è possibile cambiare orario e data di qualunque fotografia su iPhone e iPad. Basta letteralmente un tocco.

Con iOS 15 non servono app esterne per modificare data e ora di un scatto su iPhone e iPad; potete farlo direttamente dall’app Foto, con un tocco. Questa dritta tornerà incredibilmente utile ai professionisti e ai fotoamatori, e a tutti quelli che importano su iOS foto ottenute da fonti esterne, come una reflex.

Il problema, usando fotocamere diverse da quelle integrate su iPhone, è che le immagini spesso mostrano la data e l’ora dell’importazione e non quella dello scatto vero e proprio. Stessa storia se acquisite un’immagine tramite scanner: la data che si vede è quella di creazione del file. Per fortuna, la soluzione è semplice.

Cambiare Ora & Data

Aprite una immagine qualunque nell’app Foto. Toccate il pulsante “i” che compare in basso a destra. Toccate Regola. Modificate data e ora, quindi premete Fine in alto a destra.

In alternativa, potete ottenere lo stesso scopo su Mac, aprendo un’immagine nell’app Foto, selezionando la “i” in alto a destra e facendo doppio clic su data e ora. Si aprirà l’editor che darà modo di modificare anche il geotag.

