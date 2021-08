Attivare la modalità Ampio Spettro Su iPhone e iPad

Con iOS 15, Apple introduce tantissime novità tipo il riconoscimento del testo all’interno delle foto, iCloud+ e l’isolamento vocale durante le videochiamate. A differenza di quest’ultimo, che permette di bloccare il rumore di fondo e isolare la voce, la modalità “Ampio Spettro” fa l’esatto opposto: permette di far sentire la musica o i suoni ambientali oltreché le vostre parole. Ecco come si attiva.

L’idea di fondo è che, con Isolamento Vocale, l’audio della chiamata risulti il più cristallino possibile, senza chiacchiericcio, rumore di binari o rombo di motori:

Quando la modalità “Isolamento vocale” è attiva, il microfono sfrutta l’apprendimento automatico per bloccare i suoni ambientali che potrebbero disturbare la conversazione (un cane che abbaia o la TV nella stanza accanto), così la tua voce arriva sempre forte e chiara.

Se invece selezioni la modalità “Ampio spettro”, chi partecipa alla tua chiamata FaceTime sentirà i rumori dell’ambiente in cui ti trovi. È perfetta ad esempio per una lezione di musica a distanza o quando vuoi far sentire a qualcuno tutto quello che sta succedendo intorno a te.