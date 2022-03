iOS 15.4: 15 novità che devi assolutamente provare subito

Hai già installato iOS 15.4? Ecco allora 15 piccole novità per iPhone e iPad che devi assolutamente provare al più presto.

Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la versione definitiva di iOS 15.4, ed è un concentrato di feature da sperimentare. Se anche tu l’hai già installata sul tuo iPhone, ecco 15 piccole novità che devi provare assolutamente.

Controllo Universale

Controllo Universale è la feature di Apple che permette di controllare più iPad e Mac con un solo mouse, una sola tastiera e un solo trackpad, grazie alla configurazione automatica tramite iCloud. Con questa funzionalità puoi digitare il testo sul Mac o su iPad e trascinare e rilasciare i file da un dispositivo all’altro.

Per sapere come usare, attivare e gestire Controllo Universale, abbiamo scritto una guida. Sapevi che puoi usarlo anche assieme a SideCar?

Luminosità Tastiera

Se hai una tastiera retroilluminata collegata ad iPad, come Magic Keyboard di Apple, in Centro di Controllo trovi un nuovo pulsante che permette di attivare/disattivare la luminosità dei tasti.

Sfondo Verde iPhone

Ora che iPhone 13 Pro e iPhone 13 sono disponibili in tinta verde, Apple ha aggiornato gli sfondi dei telefoni per includerne uno con tonalità simili. Lo trovi in Impostazioni → Sfondo → Scegli un nuovo sfondo.

AntiStalking AirTag

Le feature anti-stalking di AirTags sono state ulteriormente potenziate. E ora, alla prima configurazione, un avviso spiega:

Puoi localizzare questo oggetto tramite il network Dov’è. L’utilizzo di questo accessorio per tracciare le persone senza il loro consenso è un crimine in molti paesi del mondo. Questo accessorio è realizzato per poter essere individuato dalle vittime e consentire alle forze dell’ordine di richiedere informazioni sull’identità del suo proprietario.

Aggiornata Dov’è

Il tab “Io ” nell’app Dov’è ora include anche l’opzione “Personalizza le notifiche di tracciamento” che porta direttamente alle impostazioni delle notifiche in Impostazioni → Notifiche → Notifiche tracciamento. Prima in effetti erano sepolte nelle impostazioni di sistema.

Differenziazione Notifiche

Attenzione perché, d’ora in avanti, le notifiche di tracciamento dei dispositivi come AirTag sono separate da quelle dell’app Dov’è. Le trovate in Impostazioni → Notifiche → Notifiche tracciamento.

Emoji 14.0

Con la nuova versione di iOS debuttano anche 37 nuovi Emoji. che includono faccina che si scioglie, una che scompare, una che piange e una che mima il saluto militare. Poi ci sono stretta di mano, il simbolo del cuore tra due mani, una donna incinta, una batteria scarica, un salvagente, dei fagioli, una palla da discoteca. E c’è anche un troll.

Face ID con mascherina

A lungo attesa, questa feature permette al Face ID di sbloccare iPhone e autorizzare un pagamento Apple Pay anche se si indossa la mascherina. Ne spieghiamo il funzionamento in questo approfondimento.

Nuova Schermata Apple Pay

Quando si preme il pulsante di accensione due volte per attivare i pagamenti Apple Pay, ora compare una nuova schermata priva di dati personali. Ciò serve a tutelare la privacy.

Nuova Interfaccia Dual SIM

Se utilizzi il Dual SIM di iPhone, passare da un numero all’altro nell’app Messaggi diventa più rapido. Ora si può selezionare il numero da usare direttamente nella schermata della nuova conversazione.

Ricerca Estensioni di Safari

Ora puoi cercare un’estensione per Safari direttamente dall’interfaccia del browser. Basta toccare il pulsante “aA” nella barra degli indirizzi e selezionare Gestisci le estensioni.

Esperimenti WebXR

Safari in iOS 15.4 ora include il supporto agli Esperimenti WebXR che tuttavia sono disabilitati di default. Potete riattivarli in Impostazioni → Safari → Avanzate → Experimental Features. Lì troverete ad attendervi diversi nuovi interruttori, tra cui:

WebXR Augmented Reality Module

WebXR Device API

WebXR Gamepads Module

WebXR Hand Input Module

Se non si fosse capito, questo è un assaggio delle tecnologie che vedremo con Apple Glasses.

Portachiavi iCloud è più Smart

In precedenza, poteva capitare che Portachiavi iCloud salvasse una password con un nome utente sbagliato, o addirittura senza nome utente, vanificandone lo scopo. Ora ciò non accadrà più. Quando iPhone è in dubbio sul nome utente da usare, vi chiederà di inserirlo manualmente per conferma.

Comandi Siri senza Notifica

In precedenza, gli utenti visualizzavano una notifica ogni volta che veniva avviato un Comando di Siri. Ora si può disabilitare le notifiche direttamente durante la creazione del comando, così da creare un’esperienza più integrata.

Migliore Integrazione SharePlay

Le app compatibili con SharePlay ora mostrano il pulsante SharePlay direttamente nella scheda condivisione, il che rende ancora più pratico avviare un’esperienza condivisa.