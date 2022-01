La tastiera di iOS e iPadOS accoglie tante nuove emoji: dalla faccia che si scioglie a quella che scompare, dai fagioli al troll.

Spesso si sente dire che c’è un app per qualsiasi cosa. In realtà, si potrebbe accostare il medesimo pensiero anche alle Emoji, le simpatiche figure che vengono quotidianamente utilizzate da milioni di persone per personalizzare messaggi e post sui social network. E con iOS/iPadOS 15.4, ne arrivano di nuove.

La prima beta del prossimo aggiornamento del sistema operativo per iPhone ha portato con sé 37 nuove Emoji, e il numero aumenta a dismisura se si considerano le tante alternative riguardanti il colore della pelle. E questo è solo un bene per l’inclusività.

Lo scorso settembre Unicode ha votato e confermato le emoji dell’aggiornamento del “pacchetto” 14.0. I nuovi smiley, gesti, oggetti, animali (e tanto altro ancora) che gli utenti potranno utilizzare a partire dalla primavera sono i seguenti:

Una faccia che si scioglie, una che scompare, una che piange e una che mima il saluto militare. Una stretta di mano, il simbolo del cuore tra due mani, una donna incinta. Una batteria scarica, un salvagente, dei fagioli, una palla da discoteca. Queste sono solo alcune delle nuove emoji che tra qualche mese sarà possibile utilizzare. Ah, e c’è anche un troll.

Per quanto riguarda gli Smiley, segnala Emojipedia, si tratta dell’aggiornamento più nutrito dal 2017: le new entry sono 7.

Di seguito uno screen che mostra come le nuove emoji appariranno nella tastiera di iOS e iPadOS.

Oltre alle emoji, la prima beta di iOS 15.4 ha introdotto altre novità degne di note, come l’utilizzo del Face ID con la mascherina e la possibilità di aggiungere il Green Pass alle app Salute e Wallet (anche in Italia).