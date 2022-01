Diverse le soluzioni studiate da Apple per rendere ancora più utili i suoi dispositivi durante la pandemia: ecco la novità per il Green Pass.

Apple ha da poco reso disponibile per gli sviluppatori la prima beta di iOS 15.4. A sorpresa, il software introduce diverse migliorie degne di nota e tra queste c’è la possibilità per i residenti in Europa di aggiungere il Green Pass alle app di sistema Salute e Wallet.

In questo articolo vi abbiamo illustrato diverse modalità per gestire al meglio la Certificazione Verde tramite app, ma ora che è finalmente giunta un’opzione ufficiale la strada è tutta in discesa. Non c’è più la necessità di passare per app di terze parti, e questo è un bene soprattutto per gli utenti più diffidenti.

Il Green Pass in Salute e Wallet

La firma della scoperta spetta all’italiano Federico Viticci. La mente dietro MacStories si è accorto che attraverso una semplice scansione con la fotocamera del QR Code fornito dal Ministero della Salute è possibile aggiungere alle app Salute e Wallet il certificato di immunizzazione.

iOS 15.4 dunque semplifica notevolmente le gestione del Green Pass in formato digital. E questa non è l’unica novità relativa alle nuove abitudini dovute alla pandemia di COVID-19: il Face ID, su iPhone 12 e successivi, può infatti essere utilizzato anche indossando la mascherina, senza necessità di un Apple Watch.

Al momento la feature, nota ormai da mesi agli utenti USA, sembra funzionare correttamente, ma con il rilascio della versione stabile di iOS 15.4 in primavera ne potremo sapere di più.