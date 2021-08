Ecco due metodi sicuri e veloci per inserire il vostro Green Pass nel Wallet di iPhone e Apple Watch per un accesso immediato al documento.

Il Green Pass, o Certificazione verde COVID-19 che dir si voglia, è diventato obbligatorio per entrare in bar, ristoranti, musei o piscine, ma anche per assistere ad eventi aperti al pubblico, partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò e anche per partecipare ai concorsi pubblici. Vi abbiamo già illustrato nel dettaglio come fare per ottenere e scaricare il Green Pass, ma oggi vogliamo spiegarvi come fare per inserire la certificazione nel Wallet di iPhone ed averla così sempre a portata di mano senza la necessità di sbloccare il vostro smartphone.

I metodi ufficiali per scaricare il Green Pass si limitano a farci scaricare la Certificazione verde COVID-19 come immagine da salvare nella galleria fotografica dei nostri dispositivi – e magari metterla tra i preferiti così da averla sempre in evidenza – o da stampare e portare sempre con sé anche quando non si ha uno smartphone con sé, ma gli utenti di Apple sanno benissimo che la comodità di avere tutto nel Wallet di iPhone e Apple Watch non si batte. Per fortuna, le alternative non mancano e sono tutte nel massimo rispetto della privacy degli utenti.

Come inserire il Green Pass nel Wallet di iPhone e Apple Watch

Vi proponiamo due diversi metodi, entrambi molto rapidi e sicuri, per inserire il vostro Green Pass nel Wallet di iPhone e mostrarlo all’occorrenza in pochi istanti.

Inserire il Green Pass nel Wallet di iPhone con Stocard

Se siete soliti utilizzare carte fedeltà, tessere punti e molto altro sicuramente siete già a conoscenza di Stocard, un’applicazione gratuita che vi permette di trasformare in versione digitale tutte le vostre card fisiche, dalle carte fedeltà di centinaia di negozi e catene di negozi. Da qualche giorno è stata introdotta anche la possibilità di inserire il Green Pass.

Una volta scaricata l’app Stocard a questo indirizzo vi basterà fare un tap sul “+” in alto a destra e cercare “Certificazione Verde COVID-19” nell’apposito campo di ricerca – o in alternativa scorrere il lungo elenco e selezionare la stessa voce. Ora avete tre opzioni:

Inserire manualmente i dati del vostro Green Pass

Recuperare il Green Pass dalla galleria fotografica di iPhone

Scansionare il Green Pass con la fotocamera di iPhone

Il risultato finale sarà lo stesso: verrà creata una card col codice QR del vostro Green Pass e da lì potete inserirla nel Wallet di Apple.

Inserire il Green Pass nel Wallet di iPhone con CovidPass

La seconda opzione, altrettanto rapida e graficamente più accattivante, passa tramite il sito internet CovidPass, messo in piedi proprio per permettere l’inserimento del Green Pass in Apple Wallet. Dovete collegarvi a questo indirizzo dal vostro iPhone, utilizzando il browser Safari, e selezionare il Green Pass dalla galleria fotografica di iPhone.

Fatto questo potrete selezionare il colore dello sfondo della card che verrà creata scegliendo tra una serie di opzioni diverse, e fare un tap su Aggiunti a Wallet.