Green Pass Europeo: come ottenerlo (Guida passo passo su Immuni)

L’EU Digital Covid Certificate, o Green Pass, è il passaporto vaccinale che consente di viaggiare in UE. Ecco come ottenerlo.

Il passaporto vaccinale, detto anche Green Pass e più correttamente EU Digital Covid Certificate, consente -a chi ha completato l’intero ciclo vaccinale e a chi ha già avuto il Covid- di muoversi liberamente in area Schengen e di poter assistere a eventi pubblici o cerimonie. Ecco cos’è e come ottenerlo.

Cos’è il Passaporto Vaccinale

Il Green Pass è il documento cartaceo o elettronico rilasciato dal Ministero della Salute che viene riconosciuto a chi risulta immunizzato al Covid-19, consentendogli così di spostarsi senza tamponi né quarantene in Italia e nel Vecchio Continente (UK esclusa, per ora).

La certificazione è gratuita, e per averne diritto è sufficiente rientrare un una di queste casistiche:

Essere guariti dal Covid-19

Aver effettuato tutti i cicli di vaccinazione previsti per il proprio vaccino (es. Due per Pfizer e uno per Johnson & Johnson; sono riconosciuti anche i “mix di vaccini”)

previsti per il proprio vaccino (es. Due per Pfizer e uno per Johnson & Johnson; sono riconosciuti anche i “mix di vaccini”) Aver ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico nelle 48 ore precedenti il viaggio

Il Certificato Digitale Covid Europeo include un QRCode che contiene le informazioni essenziali dell’intestatario del certificato, e una firma digitale che ne garantisce l’autenticità.

Nota bene: Ogni Paese sarà libero di scegliere se rilasciare il Green Pass anche dopo una singola dose di vaccino, ma in questo caso gli altri Paesi UE non sono tenuti a riconoscerne la validità; e dunque potrebbero chiedere comunque un tampone. Il consiglio è di informarsi sempre sul sito di ReOpenEU prima di partire.

Green Pass: Dove è Accettato

Al momento della stesura di questo post, ci sono molti Stati membri che risultano già connessi al gateway europeo, e tra di essi quasi una decina-tra cui l’Italia- hanno già iniziato a distribuire i primi certificati ai cittadini.

Dal 1 luglio, sarà accettata da tutti i 27 Paesi dell’Unione più Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein. In Italia la Certificazione viene emessa solo attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute, in italiano e inglese, in formato sia digitale o cartaceo.

Green Pass: Come si usa

Come detto, la La Certificazione Covid-19 può essere utilizzata per uscire dal paese e spostarsi in area Schengen. Nel nostro Paese, invece, permette di partecipare a eventi pubblici, feste private e matrimoni di ampie dimensioni, e conferisce la possibilità di accedere a residenze sanitarie assistenziali e altre strutture. Infine, permetterà di da e verso regioni/aree classificate come zona rossa o zona arancione (le cose potrebbero differire per le Regioni e Province autonome).

L’importante è averlo sempre con sé, in forma digitale o cartacea, e di mostrarlo ogni volta che si renda necessario. Il tempo di una scansione, e siete a posto.

👉🏼 Curiosità: Chiunque può verificare la validità di un Green Pass UE. Basta scaricare l’app gratuita VerificaC19 da App Store e inquadrare il QR Code con la fotocamera del proprio smartphone.

Come Ottenere il Green Pass

Il punto chiave qui è attendere di aver ricevuto il codice univoco via mail o SMS. Si tratta di un codice di autenticazione inviato al recapito comunicato quando si è fatto il vaccino o il test o è stato rilasciato il certificato di guarigione. Tale codice è necessario per poter completare la richiesta di Green Pass, assieme alle ultime 8 cifre del numero identificativo e la data di scadenza della Tessera Sanitaria.

Una volta ricevuto il codice personale, i canali per ottenere il Green Pass sono diversi, e includono:

Il sito dgc.gov.it con accesso tramite identità digitale (SpidCie), o con Tessera Sanitaria (o carta d’identità se non si è iscritti al SSN). Il Fascicolo sanitario elettronico regionale. L’App Immuni subito e presto anche l’app IO. Medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o farmacia, per chi non ha accesso a strumenti digitali e ha bisogno di un documento cartaceo.



La certificazione verde Covid viene mostrata sullo schermo del cellulare, e può essere cancellata in modo autonomo in qualunque momento. Tra tutti i sistemi, noi consigliamo di preferire l’app Immuni.

Tutorial per Chiedere Green Pass

La procedura per ottenere il Green Passs su Immuni per iPhone o Android è semplice. Basta fare così:

Se non lo avete già fatto (grave), scaricate Immuni nella versione per iPhone o per Android. In alternativa, aggiornate all’ultima versione. Aprite Immuni e toccate EU Digital Covid Certificate. Toccate Recupera EU Digital Covid Certificate. Nel menu a tendina Tipologia di Codice selezionate AUTHCODE, quindi inserite le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data di scadenza. Date Conferma. Verrà generato un codice QR con nome, cognome, data di nascita e codice identificativo univoco del certificato.

Per cancellare un certificato, è sufficiente aprire l’app Immuni e selezionare Elimina.