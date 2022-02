Apple Glasses, il visore AR arriva in autunno

Il primo visore a Realtà Aumentata di Apple debutterà in autunno. Secondo le fonti di DigiTimes, infatti, la produzione di massa inizierà tra agosto e settembre di quest’anno.La buona notizia è che i test di pre-produzione (quelli, per intenderci, che sono appena partiti anche per iPhone 14 Pro) sono andati a buon fine, e quindi

Il primo visore a Realtà Aumentata di Apple debutterà in autunno. Secondo le fonti di DigiTimes, infatti, la produzione di massa inizierà tra agosto e settembre di quest’anno.

La buona notizia è che i test di pre-produzione (quelli, per intenderci, che sono appena partiti anche per iPhone 14 Pro) sono andati a buon fine, e quindi si può finalmente e definitivamente dare il la alla produzione di massa. Tradotto in soldoni, Apple Glasses arriva quest’anno, in tempo per le festività di Natale.

Scrive Digitimes:

I primi visori AR di Apple, pensati soprattutto per le applicazioni di mercato verticali professionali, dovrebbe presto entrare in EVT3 e entrare nella produzione a volumi in agosto-settembre, prima di raggiungere il mercato entro la fine dell’anno, secondo le fonti.

Dall’esterno, Glasses sarà simile agli altri visori sul mercato: avrà un design curvo, una guaina in schiuma sul volto e una fascia in materiale elastico, simile al rendering che vedi in cima al post, creato dal bravissimo Ian Zelbo. Sarà caratterizzato da un doppio display 4K micro OLED di elevatissima qualità, con risoluzione di oltre 3.000 pixels per pollice, e sarà equipaggiato con una quindicina di sensori ottici per tracciare i movimenti del corpo nello spazio e degli occhi e per mappare l’ambiente. Il sistema operativo sarà realityOS.

Stando ai rumors più recenti, e contrariamente a quanto si diceva all’inizio, Apple Glasses costerà parecchio. Pare che il modello con 15 telecamere integrate e scansione dell’iride costerà qualcosa tra i 2.000 e i 3.000$ dunque quasi 3-4.000€ in Italia. Il debutto, al netto di sorprese last minute, è dunque previsto per ottobre-dicembre.