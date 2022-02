iPhone 14 pro: design finalizzato, partono i test di produzione

Apple ha finalmente finalizzato il design di iPhone 14 Pro. La produzione di prova dovrebbe partire nelle prossime ore.

In queste ore, Apple ha approvato il design definitivo di iPhone 14 Pro; ciò significa che i produttori partner asiatici possono dare inizio alla produzione di prova.

Secondo le fonti del Taiwan Economic Times riprese da MacRumors, Foxconn ha dato inizio alla pre-produzione di prova dei nuovi modello di iPhone in arrivo a settembre di quest’anno; ciò significa che il design è stato finalizzato, e che tutte le caratteristiche di prodotto sono state fissate.

In base alle informazioni preliminari, scopriamo che Foxconn si occuperà della produzione dei modelli di punta di iPhone 14, laddove a a Luxshare verranno demandati quelli entry level. I test di produzione OEM servono a garantire che le catene di montaggio riescano a sfornare i dispositivi con i ritmi e la qualità richieste da Apple nella produzione di massa che avrà inizio nei prossimi mesi:

Apple iPhone 14 è recentemente entrato in produzione prova, mentre pare che Luxshare non sia ancora riuscita a ottenere gli ordinativi su produzione di prova e produzione di massa; pertanto, non si occuperà delle unità di alto profilo ma solo degli iPhone 14 base quest’anno. Dopo aver dato inizio alla produzione di prova, l’impianto deve raccogliere dati, correggere anormalità, verificare il processo di produzione e gli elementi da migliorare, così da accertarsi che la produzione di prova dia risultati accettabili

iPhone 14‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ introdurranno un importante redesign: niente notch sul Pro, fotocamere a filo sul retro, tanta RAM e un design più squadrato come il glorioso iPhone 4. Pare infine che non avrà neppure uno slot SIM, almeno in alcuni paesi del mondo.