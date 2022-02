realityOS, il sistema operativo di Apple Glasses

Sul fatto che a Cupertino lavorino ad un visore a Realtà Aumentata chiamato Apple Glasses non esistono praticamente dubbi. Sappiamo che avrà hardware all’avanguardia, display ad alta risoluzione, prestazioni paragonabile al chip M1 e un software di base derivato da iOS chiamato RealityOS. Ora però spuntano le prove inconfutabili.All’interno dei log di App Store e

Sul fatto che a Cupertino lavorino ad un visore a Realtà Aumentata chiamato Apple Glasses non esistono praticamente dubbi. Sappiamo che avrà hardware all’avanguardia, display ad alta risoluzione, prestazioni paragonabile al chip M1 e un software di base derivato da iOS chiamato RealityOS. Ora però spuntano le prove inconfutabili.

All’interno dei log di App Store e in alcuni repository open source, sviluppatori dall’occhio lungo hanno individuato riferimenti concreti a “RealityOS.” Il che implica almeno due corollari importanti:

Il visore a Realtà Aumentata di Apple è molto più vicino al lancio di quanto oseremmo sperare. Questo visore a Realtà Aumentata includerà esperienze e applicazioni create dagli sviluppatori di terze parti. In pratica, consentirà di scaricare applicazioni aggiuntive attraverso un App Store dedicato, come quelli che esistono già per Apple Watch, iPhone e iPad, Apple TV o Mac.

A cui si aggiungono altri dettagli tecnici, non meno succosi. E cioè, che ci saranno applicazioni native pensate, sviluppate e pubblicate apposta per realityOS; inoltre, ci sarà previsto anche un Simulatore di realityOS con cui gli sviluppatori potranno mettere testare e a punto le loro app.

Non è la prima volta registriamo un leak del genere. Già nelle primissime versioni Beta di iOS 13, si intravedevano riferimenti all’hardware AR/VR ma al tempo era difficile stabilire se si trattasse di un prodotto interno di Apple, o del supporto a gingilli come Oculus, Huawei Smart Glasses o Google Glass. A tal proposito, già nel 2017, Bloomberg parlava di un misterioso “rOS” col supporto per i giochi Valve.

Stavolta però la differenza è netta: gli indizi sono robusti, e i rumors tutt’altro che fumosi. Insomma, l’impressione è che il momento clou sia davvero imminente. Se tutto va come previsto, Apple Glasses potrebbe debuttare già quest’anno, con o senza guanti e altri accessori. Coronavirus permettendo, si intende.