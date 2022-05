WWDC 2022: agli invitati caviale a colazione, ecco tutto il menu

Nonostante il WWDC 2022 sarà completamente online, Apple ha preparato un piccolo evento di presentazione per la stampa. E come si conviene a queste occasioni, ha predisposto un buffet, ma dimenticate tramezzini secchi e pasta affogata nella panna. Dal caviale per colazione alla punta di petto BBQ, ecco le delizie che attendono i fortunati colleghi che presenzieranno.

Il mini evento nell’evento si chiama “Special Event at Apple Park” e si terrà il 6 giugno, a margine della conferenza dedicata agli sviluppatori. E per coccolare gli ospiti, Apple ha in programma un menu davvero eccezionale che abbiamo scoperto grazie a un tweet.

This is the menu for Apple’s WWDC in-person event, breakfast and lunch: pic.twitter.com/4rm545wDPF — D. Griffin Jones (@dgriffinj0nes) May 25, 2022

Tra le pietanze proposte, scopriamo esserci toast su burro di mandorle e avocado con “micro rafano” per colazione, qualunque cosa sia il micro-rafano. Ingrediente che è presente pure nel bagel di salmone affumicato e caviale nero con crema di mascarpone, uova di pesce volante e cetriolo persiano. Non mancano poi parfait di frutti di bosco, frutta fresca e una selezione dei succhi freschi del caffè Mac.

Per pranzo, punta di petto di vitella BBQ “arrostita a lungo e glassata con la nostra salsa BBQ fatta in casa”, pizza ai quattro formaggi appena sfornata, oppure pollo Tikka Masala servito su riso al montone e jeera. Il dolce prevede Panna cotta al cioccolato amaro, con crema chantilly alla vaniglia e lamponi.

I fortunati invitati dovranno effettuare il check-in anticipato tra le 9:00 e le 18:00 di domenica 5 giugno, presso l’Apple Park Visitor Center. Contestualmente, verrà loro offerto un “breve tour del primo piano” con “aree per sviluppatori dedicate, pod, centri di briefing e altro ancora”.

Poi, dopo pranzo, dalle 14:30 alle 16:30, dopo il Platforms State of the Union e prima degli Apple Design Awards, i partecipanti potranno conoscere “alcuni degli ingegneri, dei designer e degli esperti dietro il software e dei servizi Apple” in un evento Meet the Teams. I partecipanti potranno infine scegliere tra uno dei tre tour di mezz’ora del campus: Apple Park Hills, Fitness Center Area e Caffè Macs. Diteci dove si firma, perché ci avevate già convinti dal menu della colazione.