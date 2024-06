Apple annuncia iPad OS 18: tutte le novità in arrivo con il nuovo update

Durante la conferenza WWDC 2024, Apple ha svelato iPadOS 18, il prossimo grande aggiornamento per iPad che sarà disponibile in beta per gli sviluppatori e arriverà ufficialmente in autunno. Secondo Apple, questo aggiornamento permetterà di migliorare significativamente l’esperienza utente su iPad, rendendo il dispositivo più versatile e potente per le esigenze quotidiane e professionali.

Le principali novità di iPad OS 18

Facciamo un breve recap delle principali novità in arrivo con iPad OS 18:

Personalizzazione della Schermata Home e del Control Center

Una delle novità più attese è la possibilità di personalizzare la schermata Home in modo ancora più flessibile. Con iPadOS 18, gli utenti possono posizionare le app liberamente sulla schermata Home, creare spazi vuoti tra le icone e modificare i colori delle icone per un’esperienza visiva più personalizzata. Il Control Center, ridisegnato, offre ora opzioni di configurazione avanzate, permettendo agli utenti di aggiungere strumenti di terze parti e personalizzare le dimensioni dei controlli per adattarsi meglio alle proprie esigenze.

Miglioramenti delle App: arriva la Calcolatrice su iPad

iPadOS 18 introduce significativi miglioramenti nelle applicazioni integrate. La nuova barra delle schede presente in molte app native facilita la navigazione, permettendo un passaggio più rapido e intuitivo tra diverse sezioni dell’app. Le nuove animazioni migliorano l’esperienza visiva e rendono l’uso delle app più fluido e piacevole.

Una delle aggiunte più richieste dagli utenti, la calcolatrice, farà finalmente il suo debutto su iPad con funzionalità avanzate come Math Notes. Questa nuova app non solo permette di eseguire calcoli, ma offre anche la possibilità di annotare e salvare formule e calcoli direttamente all’interno dell’app.

Audio Spaziale e Gaming

Un’altra importante novità riguarda l’audio spaziale personalizzato, disponibile su iPadOS 18 per migliorare l’esperienza di gioco. Questa funzionalità, che include il rilevamento dinamico della posizione della testa, offrirà un audio immersivo durante il gameplay, simile a quello che gli utenti già apprezzano durante l’ascolto di musica o la visione di film.

Per i giocatori, iPadOS 18 promette una latenza audio significativamente ridotta, migliorando l’esperienza di gioco mobile con prestazioni audio di alta qualità. Questo aggiornamento renderà gli iPad ancora più competitivi come dispositivi di gioco portatili.

Aggiornamenti per Apple Pencil

L’Apple Pencil beneficia di miglioramenti nella scrittura a mano con la funzione Smart Script, che permette di personalizzare la propria calligrafia per un design più piacevole.