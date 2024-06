Vision Pro si aggiorna: tutte le novità del nuovo visionOS 2 di Apple

Durante la conferenza WWDC 2024, Apple ha annunciato la disponibilità di Apple Vision Pro in nuovi Paesi, tra cui Cina continentale, Hong Kong, Giappone e Singapore a partire dal 28 giugno, e in Australia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito dal 12 luglio. Tuttavia, l’Italia non è ancora inclusa in questo lancio.

Le Novità di visionOS 2

Vediamo le novità presentate da Apple e in arrivo con l’aggiornamento a visionOS 2:

Interfaccia Spaziale e Input Naturali

Apple Vision Pro utilizza visionOS, un sistema operativo con interfaccia tridimensionale controllabile con occhi, mani e voce. visionOS 2 introduce nuove funzioni che migliorano ulteriormente l’esperienza utente:

Foto in 3D: Trasforma le foto in ricordi tridimensionali.

Trasforma le foto in ricordi tridimensionali. Gesti Intuitivi: Nuovi gesti delle mani per accedere rapidamente alla vista Home.

Nuovi gesti delle mani per accedere rapidamente alla vista Home. Schermo Virtuale del Mac: Miglioramenti nella gestione dello schermo virtuale.

Miglioramenti nella gestione dello schermo virtuale. Modalità Viaggio: Per un’esperienza più immersiva durante gli spostamenti.

Per un’esperienza più immersiva durante gli spostamenti. Opzione Utente Ospite: Permette ad altre persone di usare Apple Vision Pro senza accedere ai dati personali dell’utente principale.

Produttività e Collaborazione

Apple Vision Pro supporta una vasta gamma di app aziendali e di produttività come Microsoft 365, Slack e Zoom, facilitando la collaborazione e il multitasking. Gli utenti possono utilizzare accessori Bluetooth come Magic Keyboard e Magic Trackpad, e con visionOS 2, sarà disponibile anche il supporto per Magic Mouse.

Intrattenimento e Gaming

Gli utenti possono godere di un ampio catalogo di app di streaming e giochi. Apple Vision Pro offre esperienze di visione immersive con servizi come Apple TV+, Disney+, e Amazon Prime Video, oltre a più di 250 film in 3D. Nel campo del gaming, supporta migliaia di titoli, inclusi quelli di Apple Arcade e giochi per iPad, iPhone e Mac.

Esperienze di Storytelling

Apple Vision Pro introduce Apple Immersive Video, un formato di storytelling che utilizza video 3D a 8K e audio spaziale per un’esperienza coinvolgente. Gli utenti possono esplorare esperienze interattive e film in 3D direttamente dal proprio dispositivo.