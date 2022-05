Da tempo Mark Gurman, uno dei più affidabili canarini sul mondo Apple, sostiene che al WWDC 2022 di giugno iOS, macOS e gli altri sistemi operativi non saranno gli unici protagonisti del keynote di apertura. Si vocifera infatti di due nuovi Mac, e tra di essi viene esplicitamente menzionato il MacBook Air di prossima generazione.

Nell’ultimo appuntamento con la sua newsletter Power On, la firma di Bloomberg – tra le più attendibili fonti in fatto di universo Apple -, suggerisce la presentazione di due Mac questa estate. Quale migliore occasione della Worldwide Developers Conference che si terrà dal 6 al 10 giugno? Il mese scorso, Gurman scriveva:

Per i prossimi mesi Apple sta preparando il lancio di nuovi Mac. E perché non alla WWDC? Questa è la stessa sede in cui, due anni fa, è stata annunciata la transizione dai chip Intel a quelli Apple.

Mi è stato rivelato che ci sono due nuovi Mac in arrivo verso la metà dell’anno, più o meno. Uno di questi sarà probabilmente il nuovo MacBook Air.