iOS 16, tante novità per Notifiche e Salute

Secondo i ben informati, iOS 16 porterà in dote tante novità per Salute e gestione notifiche. Ma niente nuovo redesign.

Secondo le fonti di Bloomberg, iOS 16 porterà in dote tante novità per l’app Salute e gestione notifiche. Ma sul fronte dell’interfaccia grafica, niente nuovo redesign.

La prossima versione del sistema operativo mobile di Apple di concentrerà soprattutto sulle feature di gestione della salute e su importanti miglioramenti nell’organizzazione delle notifiche. A riguardo, la testata scrive:

“Sul fronte di iOS, mi aspetto significativi miglioramenti in ogni ambito, incluso un aggiornamento nelle feature di notifica e nelle feature di tracking della salute. Non mi aspetto un redesign dell’interfaccia di iOS da capo a coda, anche se, in 10 anni, da iOS 7 a oggi non è cambiato nulla.”

Per questa ragione, è lecito aspettarsi che le medesime novità verranno portate anche su watchOS 9 e, in parte, su iPadOS 16 e macOS. Riguardo quest’ultimo, non conosciamo ancora il nome che Apple sceglierà, ma anche per quanto concerne il desktop non ci aspettiamo grossi cambiamenti.

Apple presenterà in anteprima iOS 16‌, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16 al prossimo WWDC 2022 che si terrà dal 6 al 10 giugno.

Per saperne di più su iOS 16:

iOS 16, Apple si lascia scappare un’immagine del nuovo OS?

iOS 16, Tap 2 Pay prelude ai micro-pagamenti tra utenti

iOS 16: un leak svela un nuovo widget e icone ridisegnate

iOS 16, ecco gli iPhone e iPad compatibili