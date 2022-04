Come ampiamente previsto, la WWDC 2022 si terrà a giugno. Con un comunicato stampa pubblicato in queste ore, Apple ha annunciato che la conferenza dedicata a sviluppatori e sviluppatrici si terrà online dal 6 al 10 giugno. Seguendo la tradizione, la Worldwide Developers Conference di quest’anno si aprirà con la presentazione delle nuove versioni di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS.

I dev potranno partecipare gratuitamente all’evento. Queste le parole di Susan Prescott, VP della divisione Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing di Apple:

La WWDC22 invita sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo a riunirsi per scoprire come dare vita alle loro idee migliori e andare oltre i limiti del possibile. Ci piace entrare in contatto e interagire con i nostri sviluppatori e ci auguriamo che ogni partecipante esca da questa esperienza con una nuova energia.