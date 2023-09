Visual Studio dice addio al Mac, quali saranno le alternative

Dopo anni di supporto e innovazione, Microsoft ha annunciato che la sua piattaforma Visual Studio per Mac sarà presto ritirata. La mossa arriva dopo che la versione 2022 del software ha ricevuto un’importante revisione, marcando la fine di un’era per gli sviluppatori su piattaforma Mac.

L’ultima versione di Visual Studio non sarà più supportata da macOS

Microsoft ha confermato che il supporto per l‘ultima versione di Visual Studio per Mac continuerà fino ad agosto 2024. Nel loro annuncio ufficiale, la società ha espresso:

“Con l’annuncio di oggi, stiamo reindirizzando le nostre risorse e concentrandoci sul miglioramento di Visual Studio e VS Code, ottimizzandoli per lo sviluppo multipiattaforma”.

Questo implica che non ci saranno nuovi framework, runtime o aggiunte linguistiche a Visual Studio per Mac.

Sebbene il supporto per l’IDE sia destinato a cessare, gli sviluppatori possono ancora aspettarsi aggiornamenti di sicurezza e compatibilità per i prossimi 12 mesi. Microsoft ha anche assicurato che fornirà gli aggiornamenti necessari per supportare le applicazioni basate su .NET 6, .NET 7 e framework Mono. Inoltre, sebbene non ufficialmente supportato, un supporto di base per .NET 8 sarà incluso.

Anche se Visual Studio per Mac verrà interrotto, Microsoft ha suggerito agli sviluppatori di utilizzare il proprio IDE attraverso Windows su una macchina virtuale Mac o tramite il cloud. La società ha sottolineato l’importanza delle recenti introduzioni come il C# Dev Kit, .NET MAUI e Unity Extensions per VS Code, che sono attualmente in fase di anteprima e mirano a potenziare VS Code per gli sviluppatori .NET e C#. Queste estensioni saranno pienamente operative su tutte le piattaforme supportate, incluso macOS.

Per gli sviluppatori che cercano alternative, VS Code (rich text editor) per Mac rimarrà a disposizione, e Rider, un IDE .NET concorrente, potrebbe essere una soluzione di ricambio da considerare.

Con la decisione di Microsoft di interrompere Visual Studio per Mac, si apre una nuova fase di opportunità e soluzioni alternative per la comunità di sviluppatori.