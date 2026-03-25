Il Mac ora ti avvisa se la ricarica è troppo lenta: la novità utile di macOS 26.4

Con macOS Tahoe 26.4 Apple aggiunge un avviso semplice ma molto utile per chi usa ogni giorno un MacBook e spesso non capisce perché la ricarica sembri più lenta del solito.

La novità si chiama Slow Charger e compare quando il Mac rileva che l’alimentatore collegato non sta fornendo abbastanza potenza per una ricarica ottimale. Non è una funzione scenografica e non cambia il modo in cui si usa il computer, ma interviene su uno di quei piccoli problemi quotidiani che finiscono spesso per creare dubbi inutili. Quando la batteria sale troppo lentamente, molti utenti pensano subito a un difetto del MacBook, a una batteria consumata o a qualche bug di sistema. In realtà, più spesso il nodo è molto più banale: caricatore o cavo non adatti alla potenza richiesta.

Con questo aggiornamento, Apple rende il problema più visibile. L’indicazione “Slow Charger” appare in arancione nel menu della batteria e anche nelle impostazioni, sopra il grafico del livello di carica. È un messaggio diretto, che aiuta a capire subito che il Mac si sta caricando, ma non alla velocità migliore possibile. In pratica il sistema avverte che il setup di alimentazione non sta raggiungendo il wattaggio minimo consigliato da Apple per quel modello.

Perché è una funzione più importante di quanto sembri

Il punto interessante è che questa non è una novità pensata per pochi utenti esperti. Riguarda moltissime persone che usano un alimentatore preso da un altro dispositivo, un caricatore USB-C universale, una porta da scrivania non abbastanza potente o un accessorio economico comprato senza guardare il wattaggio. Finché il Mac si carica, si tende a pensare che vada tutto bene. Ma sotto carico, durante una videochiamata, un’esportazione o semplicemente con tante app aperte, un alimentatore troppo debole può rallentare molto la ricarica o addirittura non riuscire a tenere il passo.

Apple spiega infatti che per ottenere una ricarica più veloce bisogna usare un alimentatore e un cavo in grado di fornire almeno la potenza minima raccomandata per quel modello di MacBook. La nuova etichetta serve proprio a chiarire questo passaggio, senza costringere l’utente a fare tentativi alla cieca.

Una novità che si inserisce nel lavoro sulla batteria

Questo avviso arriva insieme ad altre attenzioni introdotte da Apple in macOS Tahoe 26.4 sul fronte batteria. Tra le più utili c’è anche la possibilità di impostare un limite di carica tra l’80% e il 100%, una funzione pensata per aiutare a preservare la salute della batteria nel lungo periodo, soprattutto per chi tiene spesso il portatile collegato alla corrente. È il segnale di una direzione abbastanza chiara: Apple sta cercando di rendere più leggibili e più controllabili aspetti che prima restavano un po’ nascosti nelle abitudini di uso quotidiano.

Alla fine, la forza di questa novità sta proprio nella sua semplicità. Non promette miracoli e non aggiunge una funzione da mostrare agli amici, ma evita uno dei fraintendimenti più comuni quando si usa un portatile Apple. E spesso è proprio questo il tipo di aggiornamento che, senza fare rumore, finisce per risultare più utile di tanti cambiamenti molto più appariscenti.