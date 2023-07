Gaming su macOS: grosse novità per il porting

Apple ha rilasciato il primo aggiornamento del suo strumento di porting dei giochi, il Game Porting Tool, che consente agli sviluppatori di trasferire facilmente i loro giochi Windows su macOS. Questo strumento, ancora in versione beta, offre numerosi miglioramenti rispetto all’originale Wine, una piattaforma open source per l’esecuzione di software Windows su sistemi Unix.

Il nuovo aggiornamento di Game Porting Tool migliora significativamente le prestazioni

Una delle caratteristiche più interessanti del Game Porting Tool è la capacità di tradurre DirectX 12 in Metal 3 in tempo reale. Ciò consente ai giochi Windows di essere eseguiti nativamente su macOS, offrendo prestazioni notevolmente migliorate. Anche se inizialmente rivolto agli sviluppatori, il Tool può essere utilizzato da chiunque abbia familiarità con il Terminale per eseguire giochi Windows su Mac.

L’aggiornamento beta 1.0.2 del Game Porting Tool porta significativi miglioramenti delle prestazioni dei giochi. Sono stati condotti test su un Mac con chip M1 Max, che hanno dimostrato un aumento del frame rate durante l’esecuzione di giochi come Elden Ring e Cyberpunk. Ad esempio, Elden Ring è passato da 26 a 32 frame al secondo, mentre Cyberpunk ha visto un aumento da 8 a 18 frame al secondo su un M2 Ultra Mac.

Tuttavia, ci sono segnalazioni di problemi di compatibilità con i chip M1 Ultra e M2 Ultra di Apple. I giochi sembrano funzionare meglio su chip meno potenti, il che potrebbe essere dovuto al fatto che i chip Ultra combinano due chip Max in uno. È possibile che lo strumento non abbia ancora il pieno supporto per questa configurazione.

L’aggiornamento del Game Porting Tool ha anche introdotto il supporto per il software a 32 bit. Tuttavia, le prestazioni attuali di questa funzionalità sono ancora scadenti. Nonostante ciò, la nuova versione dello strumento ha reso compatibili giochi come Horizon Zero Dawn e Resident Evil 2, che in precedenza non funzionavano correttamente.

Per provare il Game Porting Tool, è necessario scaricarlo dal sito Web Apple Developer e eseguire alcuni comandi di Terminale. È importante notare che l’uso dello strumento richiede un Mac Apple Silicon che esegua l’ultima beta di macOS Sonoma, che è attualmente disponibile solo per sviluppatori. Una beta pubblica di macOS Sonoma è prevista per questo mese, mentre il rilascio ufficiale è previsto per l’autunno.

L’aggiornamento del Game Porting Tool di Apple rappresenta un passo significativo per trasformare il Mac in una piattaforma di gioco più accessibile. Gli sviluppatori potranno portare i loro giochi Windows su macOS in modo più semplice, offrendo agli utenti di Mac un’ampia selezione di titoli da cui scegliere. Continua a monitorare gli sviluppi futuri di questo strumento, in quanto potrebbe aprire nuove opportunità nel mondo del gioco su Mac.