iOS 17 e macOS Sonoma consentono agli utenti di modificare video cinematografici con app di terze parti

Apple sta aprendo nuove possibilità creative per gli utenti di iPhone e Mac con l’introduzione di iOS 17 e macOS Sonoma. Una delle nuove funzionalità chiave di questi sistemi operativi è la capacità di modificare video girati in modalità Cinema utilizzando app di terze parti, andando oltre le opzioni limitate offerte da Apple Photos, iMovie o Final Cut.

Con iOS 17 e macOS Sonoma sarà possibile modificare i video girati in modalità Cinema con app di terze parti

Durante una sessione del WWDC 2023, Apple ha annunciato l’introduzione di una nuova API cinematografica, che consente agli sviluppatori di app di terze parti di supportare i video cinematografici. Questa API fornisce funzionalità di riproduzione e modifica dei video cinematografici, aprendo la strada a un’ampia gamma di editor video di terze parti che possono ora consentire agli utenti di aggiungere e modificare video cinematografici nei loro progetti.

I video cinematografici sono costituiti da due file: uno contiene il video renderizzato finale che può essere condiviso con altre app, mentre l’altro file contiene tutti i metadati che generano l’effetto sfocato. Questo permette agli utenti di modificare i video in modo non distruttivo, consentendo un controllo più preciso dell’effetto cinematografico.

Attualmente, l’importazione di video cinematografici in app di terze parti consente solo la riproduzione del video renderizzato finale, senza possibilità di modificare parametri come il campo di profondità e l’obiettivo principale. Tuttavia, grazie alla nuova API cinematografica, le app di terze parti avranno accesso al secondo file con tutti i metadati, consentendo loro di apportare modifiche all’effetto cinematografico dei video.

Questa nuova API non si limita agli editor video professionali, ma può essere utilizzata anche da app di social network e altre applicazioni che lavorano con video. Ad esempio, le app di social media potranno consentire agli utenti di caricare, modificare e condividere video cinematografici direttamente all’interno dell’app stessa, senza la necessità di passare ad altre applicazioni.

Tuttavia, è importante sottolineare che la registrazione di video cinematografici richiederà ancora l’utilizzo dell’app nativa iOS Camera, e sarà necessario disporre di un iPhone 13 o successivo per sfruttare questa funzionalità. Inoltre, è necessario che le app di terze parti siano aggiornate con la nuova API cinematografica per poter modificare i video cinematografici.

Con l’introduzione di iOS 17 e macOS Sonoma, Apple sta aprendo nuove opportunità creative per gli utenti, consentendo loro di sperimentare con l’effetto cinematografico e di esplorare un’ampia gamma di app di terze parti per la modifica dei video. Questa innovazione offre maggiore flessibilità e libertà di espressione per gli utenti di iPhone e Mac, ampliando il loro potenziale creativo e consentendo loro di ottenere risultati visivi straordinari.