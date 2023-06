WWDC 2023: Tutte le novità annunciate al keynote Apple

Il Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023 ha mostrato che abbiamo molto da aspettare nei prossimi mesi. Oltre alle solite novità software, Apple ha presentato hardware entusiasmanti.

Le principali novità di Apple al WWDC 2023

Dai dispositivi AR/VR ai nuovi Mac, passando per iOS 17 e un’interfaccia rinnovata di watchOS, ecco tutte le principali novità annunciate da Apple al WWDC 2023

Vision Pro: l’annuncio più importante

Senza dubbio, il più grande annuncio del WWDC 2023 è stato il nuovo visore AR/VR di Apple, noto come Vision Pro. Se hai $3.499 da spendere, potrai presto immergerti in popolari videogiochi, oltre a goderti lo streaming di film in 2D e 3D. Quando guardi i film, ciò che vedi può andare oltre le dimensioni della tua stanza attuale, permettendoti di coinvolgerti completamente in ciò che sta accadendo. Vision Pro include la tecnologia Spatial Audio, che regola anche il suono in base alla tua posizione. Puoi utilizzare il visore con strumenti come FaceTime e Apple Notes per la collaborazione a distanza e per contattare i tuoi cari, e ti permetterà anche di modificare foto in 3D.

Oltre all’hardware, Apple ha annunciato il software visionOS, il che significa che possiamo aspettarci aggiornamenti regolari del software per il visore, proprio come per iPhone e Apple Watch. Dispone di una batteria esterna che dura fino a due ore con una singola carica.

Apple ha anche annunciato di essersi associata al gigante del software di gioco Unity per portare le app su Vision Pro. Inoltre, gli utenti avranno accesso ai servizi di Disney+ quando Vision Pro arriverà sul mercato all’inizio del 2024. Vision Pro sarà disponibile prima negli Stati Uniti, seguiti da altri mercati poco dopo.

Mac Pro: la potenza del chip M2 Ultra

Tra tutte le emozionanti novità riguardanti Vision Pro, potresti aver dimenticato gli altri interessanti annunci del WWDC 2023. Una delle notizie più importanti è statail lancio del Mac Pro basato su chip Apple silicon M2 Ultra.

Il Mac Pro 2023 avrà 192 GB di memoria unificata. Inoltre, avrai a disposizione 800 GB al secondo (!) di larghezza di banda per i tuoi progetti creativi. Dispone anche di otto porte Thunderbolt e slot di espansione PCIe, il che rappresenta una novità per un Mac basato su chip Apple silicon.

Il Mac Pro è attualmente disponibile per il pre-ordine a partire da $6.999 e inizierà a essere spedito il 13 giugno 2023.

15-inch MacBook Air: prestazioni e autonomia straordinarie

Il primo annuncio di Apple al WWDC 2023 è stato il MacBook Air da 15 pollici con chip M2. Apple afferma che può offrire fino a 18 ore di autonomia della batteria, il che è impressionante per un laptop spesso solo 11,5 mm.

Secondo Apple, il MacBook Air da 15 pollici con M2 è 12 volte più veloce del MacBook Air basato su Intel più veloce. Come il MacBook Air da 13 pollici con M2, dispone di una fotocamera 1080p e supporta la ricarica MagSafe.

Il MacBook Air da 15 pollici avrà un prezzo di $1.299. È attualmente disponibile per il pre-ordine e inizierà a essere spedito il 13 giugno 2023, insieme al Mac Pro. Gli studenti e gli operatori del settore dell’istruzione possono usufruire di uno sconto di $100.

Mac Studio: prestazioni potenziate

Anche il Mac Studio ha ricevuto un aggiornamento hardware nel 2023 e sarà dotato dei chip M2 Max e M2 Ultra. Il prezzo rimane lo stesso, a partire da $1.999, ma come il Mac Pro e il MacBook Air da 15 pollici, sarà disponibile il 13 giugno 2023.

Grazie alla porta HDMI ad alta larghezza di banda, il Mac Studio supporta display 8K con frequenze di aggiornamento fino a 240Hz. Dispone inoltre di quattro porte Thunderbolt sul retro e altre due sul davanti. Per la connettività wireless, supporta lo standard Wi-Fi 6E.

Il Mac Studio supporterà fino a 192 GB di memoria unificata e Apple afferma che la versione M2 Max è 3,6 volte più veloce della versione M1 Ultra. È importante notare che la variante M2 Ultra offre una larghezza di banda di 800 GB/s, mentre M2 Max raggiunge i 400 GB/s.

macOS Sonoma: miglioramenti all’interfaccia e alle funzionalità

Forse l’aggiornamento più interessante di macOS Sonoma riguarda i widget. Ora è possibile mantenerli direttamente sulla scrivania senza dover fare clic sull’ora e sulla data. In precedenza, era necessario utilizzare un’app come WidgetWall per aggiungere i widget alla scrivania. I widget sono anche più interattivi in macOS Sonoma. Puoi segnare gli elementi dalla tua lista delle cose da fare e compiere azioni senza dover aprire l’app corrispondente.

Durante le videoconferenze, sarai in grado di scegliere se e come sovrapporre te stesso, permettendo un’esperienza più interattiva. Un’altra nuova funzionalità è la possibilità di reagire tramite la realtà aumentata.

Anche Safari riceverà miglioramenti sotto forma di app web e di una nuova funzione di creazione di profili, che ti permette di categorizzare la tua cronologia di navigazione in base a se è per il lavoro, lo studio o l’uso personale.

iOS 17: funzionalità avanzate e personalizzazione

iOS 17 introdurrà la funzionalità Live Voicemail, che mostrerà una versione trascritta dei messaggi vocali ricevuti, come la trascrizione dei messaggi audio. Potrai quindi decidere cosa fare successivamente.

Ispirandosi alla personalizzazione della schermata di blocco in iOS 16, potrai creare poster di contatto in iOS17. Qui potrai cambiare il font e la tua foto; se preferisci, puoi usare uno dei Memoji.

Check In è forse la funzionalità più importante che arriverà su iOS 17. Potrai comunicare agli altri quando sei tornato a casa in sicurezza, e la funzione rileverà automaticamente il tuo ritorno. Se qualcosa va storto, potrai aggiornare l’orario previsto e, se i tuoi cari sospettano un problema, potranno cercarti. Altre funzionalità di iOS 17 includono widget interattivi, una nuova app Journal, filtri di ricerca in Messaggi e messaggi video per le chiamate FaceTime non risposte.

iPadOS 17: personalizzazione e nuovi strumenti

iPadOS 17 includerà gli strumenti di personalizzazione della schermata di blocco che l’iPhone ha ricevuto con iOS 16, compresi gli aggiustamenti del font. Avrai anche i widget interattivi come su iOS 17 e macOS Sonoma, e finalmente l’app Health arriverà su iPad.

Freeform riceverà una selezione di nuovi strumenti di disegno, e Messaggi avrà filtri di chiamata e la possibilità di rispondere scorrendo verso l’alto, funzionalità che troverai anche su iOS 17.

iPadOS vedrà anche ulteriori miglioramenti alle capacità di modifica dei documenti PDF e miglioramenti alla funzionalità Stage Manager.

watchOS 10: nuove app e funzionalità

watchOS 10 offre anche diverse nuove funzionalità. Oltre alle app completamente ridisegnate, include Smart Stack per sfogliare l’app Meteo, il calendario e molto altro. Saranno inoltre introdotte diverse nuove funzionalità per il ciclismo, come la possibilità di connettersi a biciclette con capacità Bluetooth.

L’app Meteo cambierà a seconda dell’ora del giorno, proprio come in iOS 16. watchOS 10 include anche due nuovi quadranti dell’orologio, uno con Snoopy e Woodstock, che interagiranno e giocheranno con le lancette dell’orologio e reagiranno alle condizioni meteorologiche.

Come puoi vedere, Apple ha annunciato diversi nuovi prodotti hardware e software al WWDC 2023. Tuttavia, il vero protagonista dello spettacolo è senza dubbio il visore AR/VR Vision Pro, che i fan attendono con impazienza nel 2024.

Nonostante pochi cambiamenti a livello software, saranno comunque disponibili alcune funzionalità interessanti. Finalmente abbiamo potuto vedere il tanto atteso Mac Pro basato su chip Apple silicon, mentre il MacBook Air da 15 pollici è perfetto per chi desidera un laptop Apple più grande senza spendere una fortuna.

Il WWDC 2023 ha confermato l’impegno di Apple nell’offrire prodotti e funzionalità innovative che soddisfano le esigenze dei propri utenti. Siamo sicuri che queste nuove aggiunte alla lineup di Apple contribuiranno a definire il futuro della tecnologia.