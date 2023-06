Apple presenta iPadOS 17: Nuove funzionalità e modelli supportati

Apple ha annunciato ufficialmente iPadOS 17, insieme alle nuove versioni di iOS e macOS. L’obiettivo di Apple è quello di garantire il supporto alla versione più recente del sistema operativo anche per i vecchi modelli di iPad, senza compromettere le prestazioni su hardware obsoleto. Questa mossa mira a offrire un’esperienza completa agli utenti, consentendo loro di beneficiare delle nuove funzionalità e miglioramenti.

iPadOS 17, le nuove funzionalità dell’aggiornamento:

Le principali funzionalità di iPadOS 17 presentate da Apple includono:

1. Personalizzazione della schermata di blocco e interazione con i widget: Gli utenti possono ora personalizzare ulteriormente la schermata di blocco del loro iPad e interagire con i widget in modo più intuitivo e rapido.

2. Miglioramenti nell’elaborazione dei PDF: Lavorare con i PDF è diventato più facile grazie alla funzione AutoFill, che identifica e compila automaticamente i campi nei formulari. L’app Notes offre inoltre una nuova esperienza per contrassegnare e collaborare sui PDF.

3. Aggiornamenti significativi per i messaggi: Apple ha introdotto una nuova esperienza per gli adesivi all’interno dell’app Messaggi, offrendo agli utenti maggiori opzioni di personalizzazione. Inoltre, ora è possibile lasciare video e messaggi audio durante le chiamate FaceTime.

4. App Health e HealthKit: L’app Health, precedentemente disponibile solo su iPhone, è stata estesa a iPad con grafici interattivi. Inoltre, gli sviluppatori possono creare esperienze innovative progettate specificamente per il display dell’iPad utilizzando il framework HealthKit.

iPadOS 17 è già disponibile come beta per gli sviluppatori e sarà rilasciato come aggiornamento software gratuito quest’autunno.

Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple, ha dichiarato: *”iPadOS alimenta il nostro dispositivo più versatile e consente agli utenti di fare così tante cose su iPad. Con iPadOS 17, offriamo un’esperienza ancora più personale e capace. Grazie ai widget interattivi sulla schermata di blocco, agli aggiornamenti per i PDF e le Note, nonché ai miglioramenti per Messaggi e FaceTime, iPadOS offre agli utenti ancora più modi per svolgere le loro attività in modo semplice e veloce.”*

Modelli di iPad supportati da iPadOS 17:

Apple ha fornito un elenco dei modelli di iPad in grado di eseguire iPadOS 17. I modelli supportati includono:

– iPad mini (quinta generazione e successivi)

– iPad (sesta generazione e successive)

– iPad Air (terza generazione e successivi)

– iPad Pro (tutti i modelli, ad eccezione della prima generazione da 12,9 pollici)

Come identificare il modello del tuo iPad e la versione di iPadOS:

Per verificare il modello esatto e la generazione del tuo iPad, puoi seguire questi passaggi:

1. Apri le Impostazioni del tuo iPad.

2. Tocca “Generali” e successivamente “Informazioni”.

3. Qui potrai trovare il nome del modello e la generazione del tuo iPad.

Per controllare la versione attuale di iPadOS sul tuo dispositivo, segui questi passaggi:

1. Apri le Impostazioni del tuo iPad.

2. Tocca “Aggiornamento software”.

3. Verrà mostrata la tua versione attuale di iPadOS. Se è disponibile un aggiornamento, potrai eseguirlo da qui.

Apple continua a garantire il supporto e le nuove funzionalità per una vasta gamma di modelli di iPad, consentendo agli utenti di godere appieno delle ultime innovazioni software su dispositivi più vecchi. Con iPadOS 17, gli utenti avranno accesso a un’esperienza ancora più personalizzata, rapida ed efficiente sul loro iPad.