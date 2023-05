WWDC 2023: Apple svela il programma dell'evento del 5 giugno

Apple ha appena pubblicato un nuovo comunicato stampa che svela il programma completo del WWDC 2023, che si terrà tra meno di due settimane. Questo evento molto atteso offrirà una serie di festeggiamenti che coinvolgeranno sia il pubblico presente che quelli che seguiranno l’evento da casa.

Il momento culminante dell’evento sarà il keynote di Apple, che si terrà il 5 giugno alle 10:00 PDT. In questa occasione, Apple darà un primo sguardo agli entusiasmanti aggiornamenti in arrivo sulle piattaforme Apple entro la fine dell’anno. Il keynote sarà trasmesso in diretta su diverse piattaforme, tra cui apple.com, l’app Apple Developer, l’app Apple TV e YouTube. Inoltre, la registrazione dello streaming sarà disponibile per la riproduzione su richiesta dopo la conclusione dell’evento.

In seguito al keynote, gli sviluppatori avranno l’opportunità di approfondire le nuove tecnologie, strumenti e progressi delle piattaforme Apple durante lo “Stato dell’Unione delle Piattaforme”, che avrà luogo il 5 giugno alle 13:30 PDT. Questo evento sarà trasmesso in streaming tramite l’app Apple Developer e il sito web Apple Developer. Sarà un’occasione per gli sviluppatori di apprendere come portare le proprie applicazioni al livello successivo e ottenere una visione più approfondita delle novità.

Oltre a questi eventi principali, il WWDC 2023 ospiterà anche gli Apple Design Awards, che riconoscono e celebrano l’arte, l’artigianato, la creatività e l’esperienza tecnica della comunità di sviluppatori Apple. La cerimonia di premiazione degli Apple Design Awards si terrà il 5 giugno alle 18:30 PDT e i vincitori di quest’anno saranno annunciati tramite l’app e il sito web Apple Developer.

Per gli sviluppatori, il programma del WWDC 2023 offrirà anche opportunità uniche, come visite speciali ad Apple Park e la possibilità di incontrare i team di sviluppo di Apple. Queste esperienze offriranno uno sguardo approfondito dietro le quinte e consentiranno agli sviluppatori di interagire direttamente con gli esperti di Apple.

Con un programma così ricco di contenuti e opportunità, il WWDC 2023 si prospetta come uno degli eventi più grandi ed entusiasmanti fino ad oggi. Gli sviluppatori e gli appassionati di Apple avranno l’opportunità di scoprire le ultime novità sulle piattaforme Apple e di celebrare l’eccezionale talento della comunità di sviluppatori attraverso gli Apple Design Awards.

Mantenetevi sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e non perdete il WWDC 2023, che promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della tecnologia e gli sviluppatori di tutto il mondo.