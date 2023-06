Apple annuncia ufficialmente iOS 17: nuove funzionalità in arrivo per iPhone

Apple ha recentemente rivelato le anticipazioni per iOS 17, il prossimo importante aggiornamento software per iPhone. Questa nuova versione promette di portare una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, rendendo l’esperienza degli utenti ancora più ricca e personalizzata.

iOS 17, telefonia ottimizzata e messaggistica migliorata

iOS 17 presenta diverse migliorie nella gestione delle chiamate e dei messaggi. Tra le novità più interessanti, troviamo la possibilità di personalizzare i post di contatto, in modo che gli altri possano visualizzarli quando ricevono una chiamata. Questa funzione, simile alla personalizzazione della schermata di blocco, offre un tocco di personalizzazione e facilità di riconoscimento dei contatti.

Inoltre, è stata introdotta la funzione Live Voicemail, che consente di visualizzare una trascrizione testuale del messaggio vocale prima di rispondere. Questo permette agli utenti di ottenere un’idea del contenuto del messaggio senza dover ascoltare l’audio, fornendo maggiore efficienza nella gestione delle comunicazioni vocali.

Miglioramenti nell’app Messaggi

L’app Messaggi è stata oggetto di diversi miglioramenti in iOS 17. La funzione di ricerca ora offre risultati più precisi grazie a termini di ricerca più ristretti. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di rispondere direttamente alle singole bolle di messaggio scorrendo il dito, semplificando e velocizzando le risposte.

Un’altra novità interessante è la trascrizione dei messaggi vocali, che consente di leggere il contenuto dei messaggi audio anziché ascoltarli. Questo può risultare particolarmente utile in situazioni in cui l’audio non può essere riprodotto o in ambienti rumorosi.

La condivisione della posizione è stata migliorata, consentendo di condividere la propria posizione in modo più integrato con la conversazione in corso. Inoltre, è stata introdotta la funzione Check In, che permette di avvisare la famiglia quando si arriva in un luogo in modo sicuro. Questa funzione riconosce automaticamente quando non si fanno progressi o non si risponde e invia un aggiornamento alla famiglia per garantire la sicurezza degli utenti.

AirDrop: Condivisione facilitata e design migliorato

iOS 17 introdurrà miglioramenti significativi nella funzionalità di AirDrop. Una nuova funzione chiamata NameDrop consentirà di condividere facilmente il numero di telefono e l’indirizzo email con gli iPhone vicini. Inoltre, la condivisione dei media è stata riprogettata, consentendo il trasferimento continuo di lunghi file multimediali su Internet. L’integrazione di AirDrop sarà potenziata grazie all’API SharePlay.

Correzione automatica: Previsioni personalizzate e un’esperienza di scrittura migliorata

La tastiera di iOS 17 sfrutterà un “modello di linguaggio trasformatore” per migliorare le previsioni e offrire una correzione automatica ancora più accurata. La tastiera imparerà anche il vero significato delle parole e potrà “schivare” in modo intelligente. Le previsioni saranno personalizzate in base all’utilizzo individuale e alle parole usate. La funzionalità di dettatura verrà aggiornata, rendendo più semplice e preciso l’inserimento di testo.

Journal: un nuovo modo di scrivere e ricordare

Con iOS 17, l’app Journal utilizzerà l’apprendimento automatico sul dispositivo per creare suggerimenti personalizzati per l’inserimento nel diario. Saranno disponibili API dei suggerimenti per altre app, offrendo un’esperienza più integrata. Il diario potrà includere foto, allenamenti, interazioni e prompt personalizzati per ispirare la scrittura. Sarà possibile contrassegnare le voci come importanti per distinguerle e il diario sarà bloccabile e con crittografia end-to-end per garantire la massima privacy.

Stand-by: Un’esperienza a schermo intero e un’interfaccia orizzontale

Con iOS 17, la modalità Stand-by offrirà una nuova esperienza a schermo intero che mostrerà le informazioni in modalità orizzontale. Gli utenti potranno personalizzare questa modalità per visualizzare dati come orologi, foto, widget, meteo, controlli domestici e widget di terze parti. La modalità Stand-by supporterà anche attività dal vivo. Inoltre, Siri funzionerà in standby con una speciale interfaccia utente orizzontale. Un nuovo tono rosso simile a quello dell’Apple Watch Ultra verrà utilizzato per visualizzare l’orologio di notte.

Altre caratteristiche e disponibilità

Con iOS 17, Siri non richiederà più il comando “Hey Siri” per l’attivazione vocale, semplificando l’interazione con l’assistente virtuale. Gli adesivi animati aggiungeranno un tocco di divertimento alle conversazioni. Le mappe offline permetteranno di accedere alle mappe anche senza connessione internet.

iOS 17 sarà disponibile come versione beta per gli sviluppatori e come beta pubblica durante l’estate. Gli utenti di iPhone potranno eseguire l’aggiornamento alla versione finale quest’autunno, godendo di tutte le nuove funzionalità e miglioramenti offerti da iOS 17. Questo aggiornamento rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione del sistema operativo di Apple, offrendo un’esperienza ancora più intuitiva, personalizzata e all’avanguardia per gli utenti di iPhone.