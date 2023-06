watchOS 10 presentato ufficialmente: un aggiornamento fondamentale per l'Apple Watch

Apple ha annunciato oggi in anteprima watchOS 10, un aggiornamento fondamentale per gli utenti di Apple Watch. Questo nuovo sistema operativo offre un’esperienza di utilizzo rinnovata attraverso l’introduzione di app riprogettate, un nuovo Smart Stack, quadranti aggiuntivi, nuove funzionalità per ciclismo ed escursionismo e strumenti per supportare la salute mentale. L’aggiornamento è stato definito da Kevin Lynch, Vice President of Technology di Apple, come una pietra miliare importante e un nuovo approccio energizzante per Apple Watch.

watchOS 10: un’interfaccia utente del tutto nuova

Con watchOS 10, gli utenti possono sperimentare Apple Watch come mai prima d’ora grazie all‘interfaccia utente riprogettata. Le app di Apple Watch, come Meteo, Borsa, Home, Mappe, Messaggi e Orologio mondiale, sono state ottimizzate per mostrare più informazioni a colpo d’occhio, grazie all’utilizzo di una parte maggiore del display. Inoltre, l’app Attività su Apple Watch e l’app Fitness su iPhone sono state semplificate per facilitare il monitoraggio dei movimenti quotidiani, con maggiori dettagli, miglioramenti alla condivisione e suggerimenti per i trainer di Apple Fitness+.

Una delle caratteristiche più interessanti introdotte con watchOS 10 è lo Smart Stack, un nuovo modo per visualizzare informazioni proattive e pertinenti direttamente dal quadrante dell’orologio. Questo stack di widget mostra le informazioni tempestive che si adattano al contesto dell’utente, consentendo un rapido accesso alle informazioni importanti. Ad esempio, durante il viaggio, lo Smart Stack può mostrare le carte d’imbarco dal Wallet, mentre all’inizio della giornata può mostrare le previsioni del tempo. Questa funzionalità consente agli utenti di godere di un bellissimo quadrante come Ritratti, pur avendo comunque un accesso rapido alle informazioni di loro interesse.

Gli sviluppatori possono sfruttare il nuovo linguaggio di progettazione di watchOS 10 per aggiornare le proprie app e offrire esperienze più coinvolgenti agli utenti. Ad esempio, l’app Streaks utilizza ora l’intero display per mostrare i progressi e accedere alle attività, mentre l’app NBA offre nuovi dettagli di gioco e colori della squadra per tenere gli utenti al passo con la propria squadra preferita. Inoltre, grazie alla riprogettazione di Waterllama, gli utenti possono avere un’occhiata rapida alla loro idratazione degli ultimi sette giorni.

Per quanto riguarda il ciclismo, watchOS 10 porta l’esperienza degli utenti ancora più in là. Gli allenamenti in bicicletta avviati da Apple Watch verranno visualizzati automaticamente come attività in tempo reale su iPhone, che può essere montato su una bicicletta per una visualizzazione comoda durante una corsa. Inoltre, grazie alla connettività Bluetooth, Apple Watch può ora connettersi automaticamente ai misuratori di potenza e ai sensori di frequenza cardiaca durante l’allenamento in bicicletta, fornendo dati accurati e dettagliati sulla prestazione e sulla frequenza cardiaca.

Per gli appassionati di escursionismo, watchOS 10 introduce nuove funzionalità per migliorare l’esperienza all’aperto. Apple Watch utilizza il GPS integrato per tracciare in modo preciso la posizione e la distanza percorsa durante le escursioni, consentendo agli utenti di visualizzare le informazioni direttamente sul quadrante dell’orologio. Inoltre, è possibile configurare avvisi di sicurezza che avvisano gli utenti in caso di cambiamenti nelle condizioni meteorologiche o nel percorso pianificato.

Apple ha anche messo un’enfasi particolare sulla salute mentale con watchOS 10. L’app Respirazione è stata migliorata per offrire sessioni di respirazione guidata più personalizzate, aiutando gli utenti a rilassarsi e a ridurre lo stress. Inoltre, è stata introdotta un’app nativa di Meditazione che offre una serie di pratiche guidate per aiutare gli utenti a trovare la calma e il benessere interiore.

Infine, watchOS 10 offre una maggiore integrazione con l’ecosistema Apple. Gli utenti possono ora sbloccare il loro Mac direttamente dal polso con Apple Watch, rendendo il processo di accesso più veloce e semplice. Inoltre, è possibile accedere alle note su Apple Watch e rispondere direttamente alle email usando la funzione di dettatura vocale.

watchOS 10 è stato definito da Apple come un aggiornamento fondamentale per l’Apple Watch, offrendo un’esperienza di utilizzo ancora più completa, personalizzata e coinvolgente. L’aggiornamento sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti di Apple Watch a partire dall’autunno 2023.

