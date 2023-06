macOS Sonoma: nuove funzioni per migliorare produttività e creatività

Apple ha presentato in anteprima macOS Sonoma, la nuova versione del sistema operativo desktop più evoluto al mondo, con una vasta gamma di funzioni che migliorano l’esperienza Mac. Spettacolari salvaschermo e potenti widget offrono nuove opzioni di personalizzazione, mentre importanti aggiornamenti in Safari e nelle videochiamate rendono l’utilizzo del Mac ancora più piacevole e produttivo.

macOS Sonoma,nuove opzioni di personalizzazione con widget interattivi e salvaschermo straordinari

macOS Sonoma offre una nuova esperienza di personalizzazione grazie ai widget interattivi. Ora è possibile disporre i widget direttamente sulla Scrivania e accedere comodamente alla galleria Widget per trovare quelli più utilizzati. I widget si armonizzano perfettamente con lo sfondo durante l’utilizzo delle app, consentendo di mantenere la concentrazione su una particolare attività. Inoltre, grazie alla magia di Continuity, è possibile accedere al vasto ecosistema di widget su iPhone direttamente sul Mac. I widget diventano interattivi, consentendo di svolgere diverse attività direttamente dalla Scrivania del Mac.

I salvaschermo di macOS Sonoma offrono immagini grafiche e fotografiche straordinarie, con video al rallentatore di varie località di tutto il mondo. Questi spettacolari salvaschermo migliorano l’esperienza Mac, offrendo una varietà di temi tra cui scegliere.

Videoconferenze coinvolgenti e migliorie in Safari

macOS Sonoma porta importanti aggiornamenti nelle videoconferenze, rendendole più coinvolgenti e interattive. La funzione Presenter Overlay permette di posizionare chi presenta sopra i contenuti che vengono condivisi, garantendo maggiore visibilità e chiarezza durante le presentazioni a distanza. Inoltre, Reactions consente di aggiungere divertenti effetti video durante le videochiamate, dando un tocco cinematografico all’esperienza.

Safari, il browser più veloce al mondo, introduce nuove funzioni per migliorare l’esperienza di navigazione su Mac. I profili permettono di mantenere l’attività sul web separata tra i diversi argomenti o progetti, garantendo un’organizzazione ottimale. Le app web offrono un accesso più rapido ai siti preferiti, creando un’esperienza simile a quella di un’applicazione nativa.

Miglioramenti nell’esperienza di gaming e flussi di lavoro ibridi e da remoto

Con macOS Sonoma, l’esperienza di gaming su Mac raggiunge nuovi livelli di prestazioni. Grazie alla potenza dei chip Apple, i giochi più impegnativi possono essere eseguiti con prestazioni scattanti, grande autonomia ed effetti visivi mozzafiato. Metal 3, la tecnologia di Apple per lo sviluppo di giochi, introduce un nuovo kit per il game porting che semplifica la conversione dei videogame da altre piattaforme a Mac. Inoltre, la Modalità Gioco ottimizza l’esperienza di gioco su Mac, garantendo frame rate più fluidi e costanti.

Per quanto riguarda i flussi di lavoro, macOS Sonoma offre un’esperienza ibrida e da remoto più efficiente. La nuova funzione Sidecar Remote consente di utilizzare un iPad come schermo esterno, consentendo una maggiore flessibilità nell’organizzazione del proprio spazio di lavoro. È possibile spostare finestre, applicazioni e strumenti direttamente dall’iPad al Mac e viceversa, facilitando la collaborazione e l’utilizzo di più schermi.

La connettività AirPlay to Mac consente di trasmettere contenuti da iPhone, iPad o Mac direttamente sullo schermo del Mac, rendendo facile la condivisione di presentazioni, video o immagini durante le riunioni o le sessioni di lavoro.

Miglioramenti sulla sicurezza e sulla privacy

macOS Sonoma porta ulteriori miglioramenti sulla sicurezza e sulla privacy. La funzione Intelligent Tracking Prevention in Safari riduce il tracciamento dei dati da parte di siti web e pubblicità, garantendo una maggiore privacy durante la navigazione. Inoltre, il controllo delle app offre un maggiore controllo sulla condivisione dei dati e delle autorizzazioni con le applicazioni.

Nuove app e miglioramenti nel multitasking

macOS Sonoma introduce nuove app per migliorare la produttività e la creatività. QuickNotes consente di prendere appunti rapidamente da qualsiasi app o pagina web, mantenendoli facilmente accessibili nella nuova app Note. La nuova app Focus aiuta a concentrarsi sulle attività importanti, filtrando le notifiche non necessarie e creando un ambiente di lavoro più concentrato.

Il multitasking è stato migliorato con nuove funzioni come la possibilità di creare spazi di lavoro personalizzati, organizzando finestre e app in base alle proprie preferenze. È possibile creare diverse configurazioni di spazio di lavoro per attività specifiche, consentendo una maggiore efficienza e produttività.

Queste sono solo alcune delle nuove funzioni e miglioramenti offerti da macOS Sonoma. La nuova versione del sistema operativo desktop di Apple promette di migliorare l’esperienza Mac, offrendo un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione, nuove funzioni per la produttività e miglioramenti significativi in termini di sicurezza e privacy.