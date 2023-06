macOS Sonoma: lo sforzo di Apple di portare il gaming su Mac è un problema

Apple ha sempre cercato di promuovere i suoi dispositivi come ottimi per il gioco, ma la realtà è che le piattaforme dell’azienda mancano di molti titoli popolari a livello di console. Questo è in parte dovuto alle linee guida estremamente restrittive dell’App Store. Negli ultimi anni, Apple ha cercato di cambiare questa situazione, ma il suo ultimo sforzo per portare i giochi su macOS sta affrontando alcuni problemi significativi.

Perché l’ultimo sforzo di Apple per portare i giochi su macOS è un grosso problema

Già prima dell’avvento di iPhone e dell’App Store, Apple cercava di promuovere giochi disponibili per Mac. Con l’introduzione dei primi Mac Intel con GPU Nvidia, questa promozione si è intensificata. Tuttavia, con l’arrivo di iPhone e iPad, Apple si è concentrata sulla promozione di questi dispositivi come ottime console di gioco portatili. L’App Store è stato lanciato e molti giochi per dispositivi mobili sono stati sviluppati per iOS. Apple ha anche confrontato le vendite di giochi nell’App Store con quelle di console come PSP e Nintendo DS.

Tuttavia, nonostante la popolarità di iPhone e iPad come piattaforme di gioco portatili, sono mancati giochi più avanzati. Ciò è in parte dovuto alle restrizioni dell’App Store e al fatto che molti sviluppatori non hanno trovato conveniente portare i loro giochi su queste piattaforme.

Le sfide per Apple nel settore dei giochi

Una delle principali sfide per Apple è la commissione del 30% che richiede agli sviluppatori per le vendite di giochi sull’App Store. Alcuni negozi di giochi digitali come Steam e Epic Games Store hanno iniziato a ridurre le loro commissioni per attirare più sviluppatori. Inoltre, le rigide linee guida dell’App Store e le restrizioni sulla distribuzione di giochi violenti o su altri aspetti hanno spinto molti sviluppatori a evitare l’App Store.

La speranza per il futuro

Tuttavia, Apple sembra aver riconosciuto l’importanza dei giochi e sta cercando di migliorare la situazione. Con il lancio di Apple Arcade nel 2019, Apple ha dimostrato di voler supportare i giocatori. Durante il WWDC 2023, l’azienda ha annunciato nuovi strumenti di porting dei giochi per aiutare gli sviluppatori a portare i loro giochi Windows su macOS con meno sforzi. Inoltre, con i chip Apple Silicon, anche i Mac entry-level sono in grado di eseguire giochi 3D.

Apple deve lavorare con gli sviluppatori di giochi

Tuttavia, per avere successo nel settore dei giochi, Apple deve lavorare a stretto contatto con gli sviluppatori di giochi e capire le loro esigenze. Ciò significa essere più flessibili nelle linee guida dell’App Store e considerare le richieste degli sviluppatori. È un percorso ancora lungo da percorrere, ma sembra che Apple sia aperta a questa idea e si spera che questo porti a una migliore disponibilità di giochi su macOS e iOS.