macOS Sonoma: portare i giochi Windows sul Mac con il nuovo strumento di porting dei giochi

Con l’arrivo di macOS Sonoma, Apple ha introdotto una serie di nuove funzionalità, tra cui la modalità di gioco che promette di migliorare le prestazioni dei giochi sui Mac Apple Silicon. Ma c’è qualcosa di ancora più interessante: Apple ha reso possibile per gli sviluppatori trasferire facilmente i giochi Windows sul Mac grazie a un nuovo strumento di porting dei giochi. Continua a leggere per scoprire come funzionano la modalità di gioco e lo strumento di porting del gioco.

macOS Sonoma: lo strumento di porting del gioco

L’esecuzione di giochi Windows su macOS non è una novità, grazie a piattaforme come Wine e Crossover che traducono le API di Windows in modo che i Mac possano eseguire software Windows. Con macOS Sonoma, Apple sta portando soluzioni simili direttamente nel sistema operativo, semplificando ancora di più per gli sviluppatori il processo di porting dei propri giochi per PC sul Mac.

Apple ha rilasciato un nuovo strumento chiamato Game Porting Tool, che aiuta gli sviluppatori a eseguire i propri giochi sul Mac con poco o nessun sforzo. È interessante notare che il Game Porting Tool di Apple si basa su Wine, una popolare piattaforma open source che traduce il software Windows in ambienti Unix come macOS e Linux. Tuttavia, Apple va oltre semplicemente far funzionare i giochi su macOS. Come spiegato dall’azienda stessa, il Game Porting Tool è in grado di tradurre DirectX 12 in Metal 3. DirectX è un’API utilizzata su Windows e Xbox per gestire il rendering grafico e i suoni di gioco, simile all’API Metal di Apple.

Creazione di un gioco nativo per macOS

Molti giochi possono funzionare correttamente senza alcuna modifica del codice. Apple ha citato l’esempio di The Medium, che funziona bene anche senza modifiche. Tuttavia, Apple sottolinea che una versione nativa del gioco per macOS funziona ancora meglio, con un framerate quasi raddoppiato sullo stesso hardware. Questo è il motivo per cui Apple incoraggia gli sviluppatori a fare più di una semplice traduzione dei loro giochi Windows.

Dopo aver utilizzato il Game Porting Tool per testare un gioco Windows su macOS, gli sviluppatori possono utilizzare nuovi strumenti per convertire la grafica DirectX in Metal. Ciò consente al gioco di essere eseguito in modo nativo, garantendo prestazioni notevolmente migliori. L’SDK macOS Sonoma fornisce agli sviluppatori anche strumenti per sfruttare altre funzionalità del sistema nativo, come il supporto per i controller di gioco, l’audio spaziale e il video HDR.

Modalità di Gioco

Oltre allo strumento di porting dei giochi, gli sviluppatori possono beneficiare della modalità di gioco integrata in macOS Sonoma. Secondo Apple, quando la modalità di gioco è attiva, “il sistema dà la priorità all’esperienza di gioco per il gioco in primo piano”.

La latenza Bluetooth per gli AirPods viene drasticamente ridotta, la frequenza di campionamento Bluetooth per i controller PlayStation e Xbox viene raddoppiata e i giochi ricevono una maggiore priorità GPU e CPU, consentendo frame rate più stabili e costanti. Queste ottimizzazioni si applicano automaticamente a tutti i giochi su Mac, inclusi quelli più recenti e futuri.

Apple sta cercando di cambiare la percezione del Mac come piattaforma di gioco e, con i potenti chip Apple Silicon, i Mac offrono ora prestazioni senza precedenti. L’azienda sta dimostrando agli sviluppatori che vale la pena portare i loro giochi su macOS, apportando un valore significativo alla piattaforma.

Attualmente, macOS Sonoma è disponibile come beta per gli sviluppatori, con una beta pubblica prevista per il prossimo mese. Il rilascio ufficiale è previsto per l’autunno.