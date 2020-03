iPad Pro: calano le scorte, lancio imminente?

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 4 marzo 2020

In tutto il mondo, cala la disponibilità di iPad Pro, il che prelude al lancio di nuovi modelli. E con l'occasione, verrà introdotta pure la nuova generazione di tastiera per tablet che non avrà nulla da invidiare a quella dei Mac.



Aggiornamento del 4 marzo 2020

In tutto il mondo, cala la disponibilità di iPad Pro, il che prelude al lancio di nuovi modelli. E con l'occasione, verrà introdotta pure la nuova generazione di tastiera per tablet che non avrà nulla da invidiare a quella dei Mac.

iPad Pro: Lancio Imminente?

Moltissimi store in USA, Australia e Europa segnalano scorte agli sgoccioli per iPad Pro, in particolar modo per modelli in configurazione più esotica tipo il 12.9" WiFi da 512GB.

Storicamente, e in condizioni normali, questo segnale implicherebbe l'arrivo di una nuova generazione di tablet; cosa che tra l'altro combacia perfettamente coi rumors dei mesi scorsi. Peccato però che la crisi sanitaria mondiale dettata dal Coronavirus complichi le cose e aumenti le variabili in gioco. In altre parole, non siamo in grado di confermare né di smentire queste voci.

La Tastiera

Mentre i produttori di terze parti integrano il trackpad nella tastiera per iPad, Apple lavora per aggiungere meccanismo a forbice e retroilluminazione sulla Smart Keyboard, e soprattutto un trackpad.

Il meccanismo a forbice è un tipo di meccanica in uso sui portatili Apple per molti anni, e mandata prematuramente in pensione col meccanismo a farfalla MacBook Pro 2016. Da allora, ci sono voluti una Class Action, un programma di riparazione gratuito e l'introduzione di una seconda generazione di tastiere per capire che questo tipo di meccanica semplicemente non funziona. Ed ecco perché, col MacBook Pro 2016, Apple è tornata al passato.

Dunque non sorprende che, una tastiera di nuovo tipo per iPad Pro integri in realtà le vecchie e più affidabili tecnologie. Secondo Digitimes, a Cupertino hanno intenzione di "estendere l'adozione di una tastiera con meccanismo a forbice retro-illuminata da utilizzare sulla prossima generazione di iPad" entro la seconda metà dell'anno.

Trackpad per iPad

Stando ad una nuova indiscrezione emersa nei giorni scorsi, Apple lavora ad un "Trackpad per iPad già da molti anni" e ora verrà finalmente integrata in una tastiera aggiuntiva. Non è chiaro quali vantaggi porterà in dote rispetto allo schermo touch, né quale sarà il design finale (un trackpad occupa parecchio spazio, e non è che ce ne sia molto nei 12.9" di un iPad Pro, se aggiungiamo pure la tastiera) ma tant'è.

Se i rumors sono corretti, la produzione di massa dovrebbe essere iniziata già da tempo, il che significa che già entro la fine del mese potremmo assistere al lancio dei nuovi iPad con fotocamera 3D, per poi fare il bis dopo l'estate coi modelli dotati di supporto al 5G.