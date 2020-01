iPad Pro, in arrivo il modello 5G con supporto mmwave

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 15 gennaio 2020

Non solo iPhone. Apple sta lavorando ad un iPad Pro col 5G e supporto alle reti ultra-veloci mmwave. Lo rivelano fonti ben informate di DigiTimes.

Sappiamo che Apple sta lavorando ad una serie di iPhone col 5G che sarà lanciata a settembre 2020. Era prevedibile, dunque, che prima o poi toccasse pure ad iPad Pro, e ora ne abbiamo le prove.

Prima o poi il 5G sarà presente praticamente su tutti i prodotti con la mela, Apple Watch incluso. È solo questione di tempo.

Un report di DigiTimes afferma che Apple sta mettendo a punto un iPad Pro con 5G e il supporto a mmwave; si tratta della tecnologia che permette di sfruttare tutte le bande del nuovo protocollo e toccare le velocità massime teoriche su brevi distanze; il 5G sub-6GHz invece è più lento e meno costoso, ma ha una copertura molto superiore, il che lo rende perfetto per le aree suburbane o rurali.

Vedremo che impatto avrà la cosa sui costi già non proprio alla buona di questa classe di dispositivi; in ogni caso, il futuro è segnato. Peccato soltanto che, a differenza degli iPhone, qui non si parli di tempistiche di lancio, né di un possibile inizio di produzione; segno che a Cupertino sono ancora nel pieno dello sviluppo di prodotto, e che ci vorrà parecchio tempo. In altre parole, dubitiamo che qualcosa si smuoverà prima della fine dell'anno. Aggiorneremo il post non appena ci saranno novità di rilievo.