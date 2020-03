MacBook Air: nuovi modelli domani?

Di Giacomo Martiradonna lunedì 16 marzo 2020

Nonostante il caos generato dalla pandemia di Coronavirus, pare che Apple riuscirà a lanciare i nuovi MacBook Air la prossima settimana.

Nuovi modelli di MacBook Air in arrivo. Nel bel mezzo del picco pandemico da Covid-19, e nonostante i rallentamenti causati da quest'ultimo in catena di montaggio, Cupertino riuscirà ad aggiornare la linea nonostante tutto. E potrebbe accadere prima di quanto osereste credere possibile.

La buona notizia è che Apple dovrebbe lanciare versioni aggiornate dei MacBook molto presto, probabilmente già entro questa settimana. E poiché di solito il giorno eletto per questo tipo di annunci è martedì, eccovi serviti: se tutto va come sperato, domani arriveranno i nuovi Air.

Sfortunatamente, oltre questo non è dato sapere. Non è chiaro neppure se cambierà il design (improbabile) né quali configurazioni e processori saranno inclusi. Ma qualcosina si può azzardare: solo poche settimane fa, infatti, l'affidabile Ming-Chi Kuo vaticinava nuovi MacBook Air e Pro 13" con tastiera a forbice nella seconda metà del 2020, sulla falsariga dei MacBook Pro 16".

È possibile dunque che l'annuncio venga formalizzato domani, ma che la disponibilità effettiva nei negozi e online slitti di qualche settimana, il che renderebbe contemporaneamente veri entrambi i rumors. E qui veniamo alla brutta novella.

In linea di massima, l'update della linea Mac costituiva solo uno -e il meno eccitante- dei progetti di Cupertino per la primavera. In realtà, attendevamo ben altri prodotti, primo fra tutti iPhone 9, il successore di iPhone SE, ma soprattutto Apple AirTag, il portachiavi smart che trova oggetti, animali e dispositivi. In altri momenti, un keynote ad hoc sarebbe stato inevitabile, data la massa di novità da presentare; ma coi contagi da Covid-19 in espansione, non esistono più certezze.