MacBook Air M4 con 16GB a meno di 1000 euro? Magia del Prime Day!

Non capita tutti i giorni di poter portare a casa un MacBook Air con chip M4 a meno di mille euro. Eppure, grazie al Prime Day 2025, puoi sfruttare questa straordinaria occasione: MacBook Air M4 a 998,99 euro invece dei consueti 1.249 euro. Un prezzo che non passa inosservato, soprattutto per chi desidera potenza, autonomia e un’esperienza d’uso ai massimi livelli senza rinunciare all’eleganza e alla portabilità tipica della gamma Air.

A fare la differenza è proprio il chip M4, progettato da Apple per offrire una reattività e una fluidità fuori dal comune, soprattutto quando si tratta di gestire le funzionalità avanzate di Apple Intelligence. L’elaborazione dei dati avviene direttamente sul dispositivo, garantendo una privacy totale senza dover ricorrere a server esterni: un dettaglio che fa la differenza per chi lavora con informazioni sensibili o semplicemente tiene alla propria riservatezza.

Chi ha provato a lavorare in mobilità sa quanto sia frustrante dover cercare una presa di corrente. Il MacBook Air M4, invece, offre fino a 18 ore di autonomia reale: significa poter affrontare una giornata intera di studio, lavoro o creatività senza pensieri. Il tutto in un corpo ultraleggero, che si infila in qualsiasi zaino o borsa senza appesantire, ma che sorprende per la sua robustezza e cura nei dettagli.

Display e comparto audio-video: tutto un altro livello

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici è uno dei punti di forza di questo modello: colori vividi, dettagli nitidi e una resa cromatica impeccabile, con il supporto a oltre un miliardo di colori. Guardare contenuti multimediali, editare foto o semplicemente navigare diventa un’esperienza immersiva. E se spesso partecipi a videocall, puoi contare su una videocamera da 12MP con Center Stage, tre microfoni di qualità e quattro altoparlanti con audio spaziale, per una resa sonora sempre coinvolgente.

Nessun compromesso anche sul fronte della connettività: due porte Thunderbolt 4, ricarica MagSafe, jack per cuffie, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Un dettaglio da non sottovalutare è la possibilità di collegare due monitor esterni contemporaneamente, una funzione pensata per chi lavora su più progetti o desidera uno spazio di lavoro ampliato. E con MacOS puoi sfruttare al meglio suite come Microsoft 365 Copilot, Adobe Creative Cloud e Google Workspace, senza dimenticare l’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple: passare da Mac a iPhone è questione di un attimo.

Memoria, sicurezza e design: tutto al top

La configurazione in promozione include 16GB di memoria unificata e 256GB di SSD, una combinazione ideale per chi cerca velocità e reattività anche nelle operazioni più complesse. Non manca il Touch ID per un accesso rapido e sicuro, mentre la colorazione Midnight aggiunge un tocco di eleganza discreta ma distintiva, perfetta per ogni contesto, dal lavoro al tempo libero.

Se sei alla ricerca di un ultraportatile premium con potenza e autonomia da top di gamma, questa offerta su Amazon Italia rappresenta una delle opportunità più interessanti del momento. Un MacBook Air M4 così accessoriato e a questo prezzo è raro da trovare: lasciarsi sfuggire l’occasione sarebbe davvero un peccato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.