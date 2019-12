AirPods Pro in super sconto a 240€ incluse spedizioni!

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 18 dicembre 2019

AirPods Pro in supersconto a 249€ invece di 279€! E AirPods a 148€! Approfittatene finché dura.



Aggiornamento del 18 dicembre 2019

Su Apple Store online, la consegna degli AirPods Pro è slittata a gennaio, il che significa che non le riceverete in tempo per il Natale. Per fortuna, si possono ancora trovare altrove, e per di più a un prezzo da urlo. Ma non durerà ancora per molto.

Aggiornamento: su Amazon trovate AirPods Pro a 249€ incluse spedizioni invece di 279€! E se vi affrettate, potreste riuscire ad averle prima di Natale.

Su Apple Store, la consegna è data infatti al 24 gennaio, fuori tempo massimo per poterle infilare sotto l'albero. E sebbene per il momento le scorte nei negozi fisici forse reggono ancora, è ragionevole ritenere che, nei prossimi giorni, inizieranno a terminare anche lì.

A quel punto, l'unica alternativa saranno APR e catene di elettronica, ma c'è una carta che potete ancora giocarvi online: Amazon. Il sito di e-commerce più grande al mondo ha ancora ampie disponibilità, con consegna Prime entro 24 ore. E non solo per i Pro, ma anche per i precedenti modelli.

Il consiglio tuttavia è semplice: se vi interessano davvero (e se dovete tirar fuori questi soldi, a questo punto tanto vale togliersi lo sfizio prima di Natale, no?), ordinatele ora. Tanto più che, in base al modello, si risparmia pure qualcosa rispetto ai prezzi ufficiali. Qui di seguito trovate tutte le offerte:

Poi però diteci che avete scelto nei commenti, su Twitter o sulla nostra pagina Facebook. Felice shopping a tutti.