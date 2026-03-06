Apple annuncia una nuova collaborazione con la Sydney Opera House

Nuova collaborazione tra Apple e Sidney Opera House: cosa bolle in pentola

Apple e la Sydney Opera House hanno annunciato una collaborazione della durata di un anno con l’obiettivo di ispirare la nuova generazione di creativi in Australia. L’iniziativa mira ad ampliare l’accesso a progetti e programmi dedicati a arte, design, cultura e creatività digitale, rafforzando il legame tra tecnologia e produzione artistica.

Grazie a questa partnership, le due realtà svilupperanno esperienze interattive e programmi educativi pensati soprattutto per i giovani artisti e creativi australiani. Nell’ambito della collaborazione, Apple diventerà partner fondatore di un nuovo festival internazionale per bambini, che verrà presentato entro la fine dell’anno.

Today at Apple: il pubblico diventa protagonista

L’azienda supporterà inoltre il Centre for Creativity della Sydney Opera House, contribuendo allo sviluppo di nuove iniziative che combinano arte, educazione e tecnologia. Tra gli obiettivi principali della collaborazione c’è anche quello di sperimentare nuovi modi per migliorare l’esperienza del pubblico all’interno dell’Opera House attraverso strumenti tecnologici innovativi.

Dal 25 al 27 marzo, le iconiche vele orientali della Sydney Opera House saranno illuminate da una serie di opere digitali realizzate con Procreate su iPad da 10 artisti emergenti australiani. L’evento rappresenta una celebrazione della creatività digitale contemporanea, dimostrando come strumenti tecnologici avanzati possano diventare piattaforme artistiche accessibili e potenti.

Attraverso le sessioni gratuite Today at Apple, il pubblico avrà l’opportunità di creare e inviare le proprie opere digitali, con la possibilità che vengano selezionate per essere proiettate sulle celebri vele della Sydney Opera House.

L’iniziativa permette quindi a studenti, artisti e appassionati di partecipare attivamente a un evento artistico internazionale, sperimentando la creazione digitale con strumenti professionali.

Greg Joswiak, Chief Marketing Officer di Apple, ha dichiarato: “Da oltre 50 anni Apple è in prima linea nel sostenere la creatività, offrendo strumenti che permettono alle persone di immaginare, progettare e condividere le proprie visioni con il mondo. La collaborazione con la Sydney Opera House e il progetto Illuminating Creativity celebrano questa tradizione, unendo il talento degli artisti australiani alla potenza di iPad e Procreate.”